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31/10/2023

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  • 吾港吾知

    吾港吾知

    有營養得黎又輕輕鬆鬆一齊瘋嘅節目。總之關香港事嘅，我哋都會同大家八到盡，分享真正香港地嘅味道同回憶。

     

    吾港吾知

萬聖節係一個充滿神秘、歡樂嘅節日。而喺香港，蘭桂坊更加係呢個節日嘅代名詞。作為夜蒲熱點，蘭桂坊喺萬聖節變得更加熱鬧、充滿活力。
蘭桂坊點解可以聞名於國際？蘭桂坊風水係點？點樣先可以增強桃花運？即刻去片啦！

影片網址： https://youtu.be/IwN_v2QK2ak

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 更多內容： 

 

太極樂隊御用填詞人因葵專訪！專寫奇怪歌？做填詞只係巧合？點解退出余力機構？

 

https://youtu.be/OqI12z6ewJE

 

知名音樂人因葵帶你北角靈異遊竟意外捕捉詭異女聲！？

 

ht[tps://youtu.be/rSHUo3b9A24?si=S_pxiLVCGXyCkfok

 

電影神怪橋段大拆解()！《我左眼見到鬼》「夾中指」可驅邪？靈體最驚入廟？《凶榜》點解被譽為最恐怖又真實嘅港產鬼片？《南洋十大邪術》用火驅鬼得唔得？

 

https://youtu.be/smne49bh61I

 

 

 

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