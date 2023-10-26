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英倫出走日記
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26/10/2023

移民英國 | 英國打工月薪兩萬扣稅後人工低過Fresh Grad？有甚麼途徑「慳稅」？電話費單都可減稅？

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    90後傳媒人/咖啡職人，自小熱愛文字，喜歡分享生活大小事。曾於《經濟通》、Businessfocus 出任高級記者及編輯，2023年出走英國，現居倫敦。日記分享英倫生活點滴，從柴米油鹽到國家時政，純屬個人觀點，並非好為人師，參考與否請自行斟酌。

    英倫出走日記

    逢周三刊出

Photo: 由作者提供

　　移英港人落地，第一件事除了搵樓當然是搵工！在普遍人眼中，英國打工仔薪酬比香港高，只要你年滿23歲，最低時薪都有10.42英鎊。筆者打開首張糧單，本來滿心歡喜，以為會見到「2」字頭，明明張約寫月薪2,000鎊，為何少了幾百鎊？仔細研究才發現，個人入息稅（Income Tax）要扣20%，國家保險税（National Insurance）又扣12%，七除八扣後，賬面只剩1,400鎊，仲未計工作退休金計劃（Workplace Pension），英國版MPF，真正落袋分分鐘仲少過香港職場新鮮人。

 

　　除了打工要交稅，英國還有市政稅（Council Tax）、增值稅（VAT）和資產增值稅（Capital Gain Tax）等不同稅項，要應付水電煤等生活雜費，連當地打工仔都要衣食住行樣樣慳！不過香港人出名「數口精」，實有方法儲到錢。

 

 

交稅要識「慳稅」：電話費單可減稅？

 

　　後疫情時代，很多打工仔都在家工作，可以就工作上使用的電話費、使用的能源費用提出減稅，你可以提供單據、電費單等申請相同的費用，或以每星期6英鎊來計算減稅，例如你支付20%的個人入息稅稅率，將獲得每星期1.2英鎊的稅收減免。另外，如果曾自行出資購買工作所需用品，而公司未有補貼或提供代用品，如工作服、工具、電腦等，亦可申請減稅。

 

　　當然，英國政府亦提供了不少免稅額，除個人免稅額（Personal Allowance），亦有婚後免稅額（Marriage Allowance）、自住房地免稅額（Rent A Room Scheme）、存款免稅額（Personal Savings Allowance）等，實有一個啱用！

 

資料來源：GOV.UK

 

 

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