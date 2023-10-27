為何中國只能選擇堅決抗衡美國？

美國政府及傳媒的一個老毛病是高估自己，低估了世界各國的人民。此種錯誤認知，造成了美國雖擁有大量大殺傷力武器，卻仍不斷出現敗走麥城的局面，在包括中東在內的多處地方，勢力衰退。

對於中國，美國的判斷力尤其差勁，她一早已忘記韓戰面對中國時的失利，繼而誤以為中國近數十年的發展是美國的恩惠，但到近年又因見到中國的輝煌成就而心生恐懼，胡亂反撲，害己害人。這可不是甚麼好事，美國認知錯誤會破壞其經濟，經濟不好則社會矛盾容易激化。政客有見及此，常會製造外部敵人，以轉移美國人民的視線，這又會使世界不得安寧。

是的，我並不希望美國經濟衰退或崩潰，因為這對世界其他地方都無好處。

美認知錯誤 高估自己低估中國

美國政客高估自己、低估中國的一個典型例子，是其前副總統彭斯（Mike Pence）在2018年10月4日一篇滿紙荒唐的演說。他認為，從2000年至2017年中國經濟有九倍的增長，很大程度上得益於美國對中國的投資。他錯在連數據也不去查一查。2000年，美國在華的直接投資43.84億美元，遠低於彈丸之地香港在內地的直接投資，也只等於當年中國總投資額的0.97%。到了2021年，美國在華直接投資額已降至中國總投資額的0.034%，微不足道。中國的經濟早已是一龐然大物，其增長怎會靠美國一點點的投資？

美國對中國為何如此傲慢？這也許要「怪責」中國發展得太快了。1978年中國的實質GDP只是去年的四十四分之一，到了2000年，也只是去年的五點九分之一，與美國相差甚遠，美國可以不理。但在兩年前，已是美國的四分之三，而且來勢洶洶，美國如何不懼？但中國的所謂「威脅」，又絕不只是GDP數據的上升，而是軍事科技等全面提升。

近年中國各方面的長足發展，令美國深感憂慮。(Shutterstock)

京倘屈服美制裁 日後更難對抗

從美國的角度看，中國還犯了另一「大罪」。在十多年前及更早，中國發揮著其廉價勞動力眾多的比較優勢，生產並輸出了大量價廉物美的商品，有效地遏抑了美國的通脹，賺回的美元儲備，又買了美元債券，借錢給美國人花霍。不過，在最近十年，中國的比較優勢已變，高新科技產品層出不窮，在不少領域超越了美國。再加上中國的生產能利用到規模效應，產量大造成成本低，對歐美高科技或高檔產品構成重大競爭壓力，華為的手機與中國的電動車都是可信手拈來的例子。中國本來很樂意購買美國的芯片，但美國不肯賣，早晚中國的芯片會進步至可與美國爭一日之長短，而且勝望甚大。

美國如何面對中國的進步？其政策模式已是有跡可尋。日本經濟與芯片等不少高科技項目，在80年代一度有超越美國之勢，美國卻用了一連串不太光彩的手段把日本打殘，以致日本經濟一蹶不振達30多年！對俄羅斯，美國也是極限制裁。但日俄的對策大有不同，日本是全面屈服，不戰而潰；俄羅斯卻是頂住了，還與中國發展關係，美國也無奈何。

我們可用簡單的博弈論思維去分析美國的對華政策及中國回應之道。假設美國要用出口管制（加上長臂管制）去打擊中國的芯片及其他高科技的發展，中國有兩個策略選項：第一是像日本般屈服，第二是跟美國對抗。

假若中國選了屈服策略，那麼在短線美國對華的各種設限也許會稍有鬆動，但長遠而言，中國的科技卻會受制於美國，後者只要舉起制裁大棒，中國比起今天更難對抗，中國的經濟也會因而大損。

縱使面對美國的芯片制裁，華為的新5.5G手機仍令全球驚艷。(AP)

勿步日本後塵 中國自力更生

從上可見，中國絕不應步日本的後塵，否則不但經濟不景，中華民族的復興也不會出現。在美國主動挑釁的情況下，中國別無選擇，只能走自力更生、「重新發明車輪」之路。這條路不好走，某種程度上是全球化或開放的回頭路，好處是可獨立自主。

美國其實在此博弈犯了一個嚴重的錯誤。她本來也有兩個策略可選：第一是力圖阻止其他國家的崛起，第二是與其他國家和平競爭，投資在自己的科技教育之上，對別國不出茅招。假如她的對手是資源不足的小國，或是如日本般沒有腰骨，那麼第一策略的確有效，美國可保霸權。不過，如果對手有足夠實力及意志與美國硬撼，那麼只能是兩敗俱傷。對手若是中國的話，因為她擁有龐大的科技隊伍及廣闊的市場，美國會傷得更甚，芯片制裁造成華為王者歸來便是先兆。

華堅持繼續開放 力拓新市場

美國的錯誤源自她的不知己也不知彼，政客要媒體胡亂抹黑中國，卻使到西方媒體再也不能承載準確的中國信息，使到西方世界掌握不了真正的中國現實。中國不與他們玩這一套，反而大力開拓新市場，繼續開放。將來誰勝誰負，一目了然。

（本文原載於10月27日《香港經濟日報》）