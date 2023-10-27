  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
政是有心
FOCUS政經范局立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀易經看世界
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

27/10/2023

鼓勵生仔措施多，仍不夠實際

#香港 #生育 #出生率 #施政迴響 #生育政策 #新加坡 #南韓 #台灣 #李家超 #鼓勵生育
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　行政長官李家超昨天發表任內第二份《施政報告》，可說是回歸以來最好的，方向正確，具體內容多，只看公務員能否認真推動和執行了。

 

　　香港既面對人口老化問題，還要應付持續低企的出生率。

 

　　生育率低，對繼續發展經濟構成系統性風險。為了催谷生育率，李家超在新一份《施政報告》可謂法寶盡出，在支持新生家庭方面，共有四項措施：

1、向在香港出生而其父或母為香港永久性居民的新生嬰兒發放2萬元現金獎勵，為期三年

2、提高新生家庭與居所有關的稅項扣除限額至12萬元

3、推出「家有初生優先選樓計劃」預留資助出售單位10%配額，讓有新生嬰兒的家庭抽籤及優先選樓

4、推出「家有初生優先配屋計劃」，讓有新生嬰兒的申請公屋家庭，可縮減一年輪候時間

 

　　各項措施中，以李家超口中的2萬元利是，和輪候公屋時間縮減一年最為吸睛。但說到實處，卻似乎未必能大幅提高生育率。

 

　　截至今年8月，家計會調查顯示本港夫婦平均子女數目，由5年前1.3個跌至0.9個，創歷史新低；去年只有3.25萬名嬰兒誕生，連續3年錄雙位數跌幅。聯合國人口基金會發布的《2023年世界人口狀況》中，香港女性生育率全球最低，一生平均只生育0.8名子女。

 

　　兩個數字均顯示，香港的生育率低的現實。其實生育率下降，不是香港獨有，先進經濟體如英、美、歐洲和日本如是，周邊國家地區如南韓、新加坡、台灣如是。

 

在現時年輕夫婦眼中，生不是問題，能否教得好才是問題。（資料圖片）

 

　　不同國家早已推行鼓勵生育政策，例如香港的競爭對手新加坡，他們早在2001年就鼓勵生育，起初生第一胎有約3萬至4萬港元津貼；政策推行超過20年，現在誕下第一個和第二個新生嬰兒的父母，可獲11000坡元（折合約63000港元）現金獎勵，之後每個新生嬰兒，獎金更增至13000坡元（折合約75000港元）。

 

　　除金錢鼓勵外，生了第一胎的家庭亦有5000坡元（約28500港元）扣稅額。新加坡政府還為每個新生嬰兒開設兒童發展戶口，並存入5000坡元（折合約28500港元）；在孩子12歲前，父母在該戶口存入多少款項，政府作相同配對供款。

 

　　此外，新生嬰兒父母還有購買組屋優先權，並有8萬坡元（約45萬港元）資助；而且託兒資助每月最多600坡元（約3400港元）。即使如此，新加坡的出生率仍然低企，只比香港好一點，2021年出生率只有1.2個。

 

　　南韓政府最積極，據報過去十幾年花了上千億美元刺激生育，不但嬰兒出生有金錢鼓勵，每月又有津貼，福利還包括孕婦醫療費用、不孕症治療和保母服務等。現實是南韓出生率持續偏低，2021年只有0.81個，和香港差不多。

 

　　台灣地區同樣面對出生率低的情況，2021年只有0.98個。當地政府亦以金錢鼓勵生育，台北市現為第一胎嬰兒提供4萬元台幣（折合約9600港元），第二胎和第三胎的金額也酌量提高。

 

　　從新加坡和南韓的經驗看，不管政府多出力，似乎都無法挽回一直向下的低生育率。要知道生兒育女不僅是生育那麼簡單，生育是短期，養育是中期，還有最重要的教育，是長期。

 

　　政府鼓勵生育，著重短期成效，即使加入不少養育過程中的便利措施，仍未必能打動父母決定生兒育女。因為現在社會，教育是許多年輕夫婦的著眼點，生不是問題，教得好不好才是問題。

 

　　話說回來，今時今日香港房屋供應不足，樓價居高不下，令年輕人無法構築安樂窩。現在推出的「家有初生優先選樓計劃」，只預留出售單位10%配額，讓肯生兒育女的家庭抽籤和優先選樓，吸引力有多大？

 

　　那個「家有初生優先配屋計劃」，亦只是讓有新生嬰兒的申請公屋家庭，可縮減一年輪候時間，他們的輪候時間仍要起碼4年。試問孩子0到4歲仍生活在劏房或面積不大的地方，對孩子成長有何好處？

 

　　若果按行政長官李家超說特區政府覓地，已經找到比未來10年計劃需要的30萬個公營房屋更多10萬個，合共40萬個的話，倒不如把那多出來的10萬單位，向願意生育子女的家庭編配一個，相信誘因更大。

 

　　今次政府鼓勵生仔措施多，仍然不夠實際。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞► 立即申請

我要回應

更多政是有心文章

你可能感興趣

#香港 #生育 #出生率 #施政迴響 #生育政策 #新加坡 #南韓 #台灣 #李家超 #鼓勵生育

更多世事政情文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

【etnet chill賞你】「Realising Our New Central Harbourfront x AI 企劃」 星級禮遇

etnet.com.hk