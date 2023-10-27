鼓勵生仔措施多，仍不夠實際

行政長官李家超昨天發表任內第二份《施政報告》，可說是回歸以來最好的，方向正確，具體內容多，只看公務員能否認真推動和執行了。

香港既面對人口老化問題，還要應付持續低企的出生率。

生育率低，對繼續發展經濟構成系統性風險。為了催谷生育率，李家超在新一份《施政報告》可謂法寶盡出，在支持新生家庭方面，共有四項措施：

1、向在香港出生而其父或母為香港永久性居民的新生嬰兒發放2萬元現金獎勵，為期三年

2、提高新生家庭與居所有關的稅項扣除限額至12萬元

3、推出「家有初生優先選樓計劃」預留資助出售單位10%配額，讓有新生嬰兒的家庭抽籤及優先選樓

4、推出「家有初生優先配屋計劃」，讓有新生嬰兒的申請公屋家庭，可縮減一年輪候時間

各項措施中，以李家超口中的2萬元利是，和輪候公屋時間縮減一年最為吸睛。但說到實處，卻似乎未必能大幅提高生育率。

截至今年8月，家計會調查顯示本港夫婦平均子女數目，由5年前1.3個跌至0.9個，創歷史新低；去年只有3.25萬名嬰兒誕生，連續3年錄雙位數跌幅。聯合國人口基金會發布的《2023年世界人口狀況》中，香港女性生育率全球最低，一生平均只生育0.8名子女。

兩個數字均顯示，香港的生育率低的現實。其實生育率下降，不是香港獨有，先進經濟體如英、美、歐洲和日本如是，周邊國家地區如南韓、新加坡、台灣如是。

在現時年輕夫婦眼中，生不是問題，能否教得好才是問題。（資料圖片）

不同國家早已推行鼓勵生育政策，例如香港的競爭對手新加坡，他們早在2001年就鼓勵生育，起初生第一胎有約3萬至4萬港元津貼；政策推行超過20年，現在誕下第一個和第二個新生嬰兒的父母，可獲11000坡元（折合約63000港元）現金獎勵，之後每個新生嬰兒，獎金更增至13000坡元（折合約75000港元）。

除金錢鼓勵外，生了第一胎的家庭亦有5000坡元（約28500港元）扣稅額。新加坡政府還為每個新生嬰兒開設兒童發展戶口，並存入5000坡元（折合約28500港元）；在孩子12歲前，父母在該戶口存入多少款項，政府作相同配對供款。

此外，新生嬰兒父母還有購買組屋優先權，並有8萬坡元（約45萬港元）資助；而且託兒資助每月最多600坡元（約3400港元）。即使如此，新加坡的出生率仍然低企，只比香港好一點，2021年出生率只有1.2個。

南韓政府最積極，據報過去十幾年花了上千億美元刺激生育，不但嬰兒出生有金錢鼓勵，每月又有津貼，福利還包括孕婦醫療費用、不孕症治療和保母服務等。現實是南韓出生率持續偏低，2021年只有0.81個，和香港差不多。

台灣地區同樣面對出生率低的情況，2021年只有0.98個。當地政府亦以金錢鼓勵生育，台北市現為第一胎嬰兒提供4萬元台幣（折合約9600港元），第二胎和第三胎的金額也酌量提高。

從新加坡和南韓的經驗看，不管政府多出力，似乎都無法挽回一直向下的低生育率。要知道生兒育女不僅是生育那麼簡單，生育是短期，養育是中期，還有最重要的教育，是長期。

政府鼓勵生育，著重短期成效，即使加入不少養育過程中的便利措施，仍未必能打動父母決定生兒育女。因為現在社會，教育是許多年輕夫婦的著眼點，生不是問題，教得好不好才是問題。

話說回來，今時今日香港房屋供應不足，樓價居高不下，令年輕人無法構築安樂窩。現在推出的「家有初生優先選樓計劃」，只預留出售單位10%配額，讓肯生兒育女的家庭抽籤和優先選樓，吸引力有多大？

那個「家有初生優先配屋計劃」，亦只是讓有新生嬰兒的申請公屋家庭，可縮減一年輪候時間，他們的輪候時間仍要起碼4年。試問孩子0到4歲仍生活在劏房或面積不大的地方，對孩子成長有何好處？

若果按行政長官李家超說特區政府覓地，已經找到比未來10年計劃需要的30萬個公營房屋更多10萬個，合共40萬個的話，倒不如把那多出來的10萬單位，向願意生育子女的家庭編配一個，相信誘因更大。

今次政府鼓勵生仔措施多，仍然不夠實際。