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27/10/2023

現在應該入市買債券？

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    凌風

    凌風，資深投資專家，超過20年基金和債券推廣經驗，也擅長環球投資市場的分析。

    基金債券攻略

    隔周五更新

　　近期我在不少財經節目或專欄中，都聽到專家們都建議投資者，現在買債券是最好的時機，因為息口已經見頂，只要稍後開始減息，債券就會上升。

 

　　我也想借此機會，解釋一下現在買債券，為甚麼是好時機！準確來說就是，當息口見頂時買債券，為甚麼是最好時機。

 

　　要明白這個道理，首先要明白為甚麼市場息口上升，就會令債券價格下跌；相反，為甚麼市場息口回落，債券價格就會上升。

 

　　其實，用去年政府推出的首批零售綠色債券（04252）（下稱綠債）來解說就最好不過了。

 

 

　　政府去年5月推出首批零售綠債，當時的保證息率只有2.5厘，但美國聯儲局去年持續加息，令到市場利率不斷上升。因此，買入這批綠債的投資者，唯有沽出手上的持貨，買入其他息口更高的產品，多人沽貨，或沒有人願意買貨，都會令到4252的債價下跌。

 

　　大家可以想見，如果你從市場以低於市價（100%）買入這批債券，例如用95元買入價值100元的債券，你除了賺了每年保證的2.5厘利息回報外，還可以賺到大約5%的債價回報（但要攤分3年左右，視乎買入後還有多長時間到期），因此，總回報或到期日回報（Yield To Maturity）就不止本來的2.5厘了。

 

　　你或許會問，債券價格會跌到甚麼水平才回穩？很簡單，就是當到期日回報升至跟市場利息相若的水平時，就會止跌。近期這隻4252的價格在4.5%的到期回報率水平上已經穩定下來，即是說，市場預計未來一兩年的息口，會維持在4.5%的水平。

 

　　如果以今年剛上市的第二批綠債（04273），其實也可以反證這一點。4273的保證息率是4.75厘，上市之後仍然有少許升幅，昨日收市報價100.75，令到到期日回報只有大約4.5厘左右（因為買貴了一點），跟4252的到期日回報相若。

 

　　因此，如果明年起，美國息口真的由高位回落，大部分債券的價格都會上升。這就是專家們所說，現在是買入債券的最佳時機的原因了。

 

　　當然，這個很取決於大家對未來息口走向的預測，如果一如市場預期，美國息口再加一次四分一厘就見頂，未來債券價格就會回穩，當息口有向下的趨勢時，債券價格更會回升。

 

　　另外，大家仍然要注意的是，息口也不是唯一影響債券價格的因素。如果是評級高的債券，例如發達國家的債券，因為評級已經沒有太多改善空間，主要影響債價的因素自然是息口。但如果是評級較低的債券，例如是公司債，只要該類債券的信貸質素改善，投資者願意買入，也可以推高債價，即使息口向上，不利債價，也可能被信貸改善這個重要因素抵銷了。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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