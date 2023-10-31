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31/10/2023

荔枝角一日遊｜5大美食 + 打卡好去處！劇集取景地古風公園 / 80年代復古滾軸溜冰+霓虹燈打卡 / 食台式爆餡芝士雞腿吐司

#一日遊 #好去處 #美食 #玩樂 #香港一日遊 #荔枝角 #本地遊 #周末好去處 #打卡 #週末好去處 #打卡熱點 #輕旅行 #市集 #黑布小巷 #雞仔去骨海南雞專門店 #Bun’s 2020 #饒宗頤文化館 #荔枝角公園
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Text: Sammy Leung

　　想好周末去哪裡玩了嗎？不要待在家了，出去走一走，今次就說一說荔枝角吧！荔枝角附近真的有很多好去處及美食，例如古裝劇拍攝場地公園、80年代風滾軸溜冰場、人氣爆餡芝士蛋雞腿吐司等等。即睇！

 

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荔枝角一日遊│1. 荔枝角公園：劇集取景地古風中式公園+隱世愛麗絲花園

 

　　第一個打卡點是荔枝角公園，總面積達17.65公頃，交通四通八達，園內提供多項康體設施，包括網球場、滾軸溜冰場、緩跑徑和園林設施等。大家可以來這個地方走動一返，強身健體。

 

圖片來源：lcsd.gov.hk  

　　而在公園中有一個「嶺南之風」中式公園，面積達12 500平方米，以傳統嶺南風格建造，除了有中央水池外，遇有不同的古風建築，好像是院落迴廊、瓦作、石雕。這個地方是TVB《宮心計》的其中一個取景地，很好打卡的，大家可以過來走走，感受一下古風。

 


圖片來源：lcsd.gov.hk 

 

圖片來源：lcsd.gov.hk 

 

圖片來源：lcsd.gov.hk

 

圖片來源：gohk.gov.hk 

 

圖片來源：gohk.gov.hk 

 

圖片來源：gohk.gov.hk

 

　　而荔枝角公園另一個必去的打卡點是「隱世愛麗絲花園」，這個歐式風格花園內有一棟藍白色小屋，被花朵包圍著，十分漂亮。大家去的時候，記得要仔細找找，以免錯過了！

 

圖片來源：google map

 

荔枝角公園

公園開放時間：24小時

地址：九龍荔枝角荔灣道一號

 

荔枝角一日遊│2. 饒宗頤文化館：濃厚文化氣息！紅磚牆打卡+睇展覽遊市集

 

　　 跟住就要介紹一下饒宗頤文化館，饒宗頤文化館現址先後成為海關分廠、檢疫站、監獄、精神病療養院等等，而現在活化為一個地標性的文化平台。饒宗頤文化館內都有很多景點，好像是藝術館、保育館、修學精舍等，大家可以在這寧靜又充濃厚文化氣息的地方，放下心中的煩惱，慢慢走一走。而文化館的外牆是紅磚牆，打卡一流！

 

 

圖片來源：饒宗頤文化館

 

圖片來源：饒宗頤文化館

 

圖片來源：饒宗頤文化館

 

　　饒宗頤文化館不時會有展覽、表演藝術、周末市集、工作坊等，參觀者可以體驗到不同的文化，近日就有「嶺海風韻：饒宗頤與嶺南四君子合作畫」展覽，可欣賞到饒教授與4位嶺南畫家結合文人畫與嶺南畫派的特色，展現了他們之間的交流及友誼。另外，11月4日及5日就有「With Mirror：Mirror五周年紀念市集及慈善展覽」，大家可以看到粉絲自發的慶祝活動，當中有市集及慈善展覽！

 

 

 
 
 
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饒宗頤文化館

開放時間：

文化園區 上午 8 時至晚上 10 時

展覽館 上午 10 時至下午 6 時

逢星期一休館(公眾假期除外)

地址：香港九龍美孚青山道 800 號

 

荔枝角一日遊│3. Bun’s 2020： 80年代復古滾軸溜冰+霓虹燈打卡

 

　　 大家年輕時有沒有踩Roller呢？人氣滾軸溜冰場Bun’s 2020在今年進駐荔枝角，場地佔地約15,000呎，而場內以80年代復古風格為主，一走進去就可以看到Disco燈、仿街燈、鏡子及打卡必備的霓虹燈，真的好像回到80年代一樣。

 

圖片來源：Bun’s 2020

 

圖片來源：Bun’s 2020

 

　　踩Roller又多少錢呢？Bun’s 2020分為2小時及3小時收費，平日2小時價錢為$170，而3小時價錢為$230起。而近日更有兩周年優惠，星期一至星期四晚間體驗時段入場，3人只要$450、5人只要是$500。如果想玩全日，星期一至四$300，星期五至日$350。大家快點約朋友，一齊去這個復古風滾軸溜冰場重拾兒時回憶。不過要留意，去之前記得在官方網站上預約！

 

圖片來源：Bun’s 2020

 

 
 
 
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Bun’s 2020

營業時間及價錢：

星期一至四

2小時(下午2時至4時或下午4時半至6時半) - 未滿18歲$120、18歲或以上$170

3小時(下午7時至10時) - 未滿18歲$150、18歲或以上$230

星期五

2小時(下午2時至4時或下午4時半至6時半) - 未滿18歲$140、18歲或以上$190

3小時(下午7時至10時) - 未滿18歲$160、18歲或以上$260

星期六日及公眾假期

2小時(上午11時至下午1時、下午2時至4時或下午4時半至6時半) - 未滿18歲$140、18歲或以上$190

3小時(下午7時至10時)  - 未滿18歲$160、18歲或以上$260

地址：九龍荔枝角長義街9號D2 Place one 5樓A室

詳情按此

 

下一頁：人氣去骨海南雞+爆餡芝士蛋雞腿吐司

 

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