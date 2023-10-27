Samsung Galaxy S23 FE登場！效能拍攝出色！走輕旗艦路線，價錢相宜，主攻年輕人市場

過去Samsung 都會推出FE (Fan Edition) 的產品，走的是輕旗艦路線。這個系列最新成員有Samsung Galaxy S23 FE，擁有強勁效能之餘，攝影功能也是首屈一指，加上相宜的定價，是實用型手機之選。

（圖片由作者提供）

Galaxy S23 FE設計與Galaxy S23相近，機身正面和背面均採用Corning Gorilla Glass 5保護，支援IP68防水防塵，並提供綠、白、灰、紫四種配色。不過，由於Galaxy S23 FE機背沒有用上收邊設計，手持感覺只是一般。手機配備6.4吋2,340 x 1080解像度Dynamic AMOLED 2X熒幕，支援120Hz刷新率、最高1,450 nits亮度及擁有Vision Booster 技術自動因應場景調節熒幕光暗。

Galaxy S23 FE設有1,000萬像素前置鏡頭。（圖片由作者提供）





熒幕支援屏下指紋解鎖功能。（圖片由作者提供）

Galaxy S23 FE正面和背面均採用Corning Gorilla Glass 5保護。（圖片由作者提供）





設有三個主鏡頭，提供最多3倍光學變焦及30倍數碼變焦能力。（圖片由作者提供）

Galaxy S23 FE採用上代旗艦手機配置的Snapdrgaon 8 Gen 1處理器，內置8GB記億體及256GB儲存，對應5G上網及Wi-Fi 6E連線。安兔兔測試分數仍有118萬多，對於打機及睇片等重度使用需要是綽綽有餘。此外，Galaxy S23 FE內置4,500mAh電池，支援25W快速充電，官方稱30分鐘可充電至50%，另外也提供15W無線快充及無線分享電量功能。

機身右側設有音量鍵及電源鍵。（圖片由作者提供）

Galaxy S23 FE採用USB Type-C介面充電，支援25W有線快充。（圖片由作者提供）

手機設有雙SIM卡插槽，惟不支援記憶卡。（圖片由作者提供）

拍攝是Galaxy S23的主打環節，手機配備5,000萬像素廣角、1,200萬像素超廣角及800萬像素遠攝鏡頭，另外也有1,000萬像素前置鏡頭，提供最多3倍光學變焦及30倍數碼變焦能力。Samsung亦將Nightography 黑夜亮攝功能帶進Galaxy S23，配合廣角鏡頭的OIS光學防震，可拍攝出極高品質的相片。

Galaxy S23 FE提供的拍攝功能與其他Samsung手機相若，包括支援Nightography 黑夜亮攝。（圖片由作者提供）





熒幕支援120Hz刷新率，能流暢地顯示內容。（圖片由作者提供）

Galaxy S23 FE採用Snapdragon 8 Gen 1處理器，安兔兔測試分數有118萬多。（圖片由作者提供）





Galaxy S23 FE的5,000萬像素廣角鏡頭，拍攝相片畫質有旗艦級手機表現。（圖片由作者提供）

總結

相對於Galaxy S23，Galaxy S23 FE擁有相若的規格及功能，但勝在以較相宜的定價發售。順帶一提，即日起至11月30日，選購Galaxy S23 FE更可免費獲贈透明保護殼，還可享$300 Trade-in回贈，無疑在性價比上較吸引。

作業系統：Android 13

處理器：Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 2.99GHz八核

記憶體：8GB RAM / 256GB ROM

顯示屏：2,340 x 1,080像素，6.4吋多點觸控Dynamic AMOLED 2X

制式：GSM 850/900/1800/1900MHz / WCDMA Band 1/2/5/8 / FDD-LTE Band 1/2/3/4/5/7/8/12/20/28 / TDD-LTE Band 34/38/39/40/41 / 5G N1/2/5/7/8/28/38/40/42/78/79

通訊：802.11 a/b/g/n/ac/ax / Bluetooth 5.3

鏡頭：1,000萬像素（前置） / 5,000萬像素廣角 + 1,200萬像素超廣角 + 800萬像素遠攝（後置）

其他：GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS / NFC / 屏下指紋感應器

電池：內置4,500mAh

體積：158.0 x 76.5 x 8.2毫米

重量：209克

售價：$5,098

查詢：Samsung 3698 4698

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