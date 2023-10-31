智慧城市 | 增強香港「城市韌性」！有效提升災害應對力，兼乘勢把握東盟智慧城市黃金商機！

早前有立法會議員提出，香港要建立一系列先進的資訊平台，與大灣區內地城市建立一個聯防聯控、優勢互補的聯合應急機制，以提高對天災及重大突發事件的處理能力，特別在極端天氣頻生的時代，這建議份外切合時宜。

現時各國都意識到城市韌性（city resilience）日趨重要，一個城市要有韌性，就必須建基於可量度的數據，以及對事故地點一致、準確而權威的資訊，所以要提升災害應對能力，便要強化本港的資訊基建。香港在使用嶄新科技方面經驗豐富，因此要成立跨地域的應急機制，可借鑑本地一系列的成功方案，包括由土木工程拓展署研發和管理，並連續多年支援40多個政策局和部門統籌應對天災的聯合運作平台（COP）；在新冠疫情下大放異彩、發放的資訊令民心迅速回穩的互動地圖儀表板；以及推動地理空間數據共用、支援各種智慧城市應用的空間數據共享平台（CSDI）。

而COP不僅可展示山泥傾瀉所在地的數據，還會連結區內以至更大範圍的形勢變化，因為牽一髮可以動全身，這種相互的關聯性是提升城市韌性的關鍵。從天災防治、樹木管理，到推動建設海綿城市以及淨零排放，要加強香港的城市韌性，地理空間數據是重要的元素。因為不同來源的數據集格式、內容各異，唯一共通數據是地理位置。因此，地理位置數據是連繫各種形形式式數據的萬能鑰匙，透過它便可拼湊出完整的圖畫，讓人分析和作出更有效率和準繩的決策。

由於地理空間技能關乎決策，人工智能（AI）難以取代，所以香港應該培養更多相關人才，以強化在「空間智慧」（spatial intelligence）的軟實力，繼而鞏固現有的優勢更是當務之急。為此，我們要提高公務員團隊對現有優勢的認知，尤其是空間智慧和COP的使用，除透過地理空間實驗室（GeoLab）為各部門公務員團隊加強培訓，也應該為各部門建立自身的COP，以加緊鍛鍊和充分掌握這項技能，方可領航大灣區城市在日後處理突發事故時將空間智慧得以充分發揮。

能夠在城市規劃和管理中善用這些卓越的基礎設施，正是香港一直在多個國際智慧城市排名中保持前列的原因。因此，在與大灣區城市籌建聯合應急資訊平台時，香港應充分發揮獨特優勢，主動擔任規劃和領導的角色。

這些寶貴的智慧城市經驗和技術，我們除了可與內地分享，引領區內發展，同時也可向外推廣。東盟這些天災不斷的國家肯定也渴求COP和互動地圖儀表板，而CSDI以至其他金融科技產品可促進區內經濟發展，也必大有市場。新加坡、南韓、台灣和內地城市近年積極拓展東盟智慧城市商機，香港更應該好好把握這黃金機遇。