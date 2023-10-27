  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
著數速遞
Foodie What’s On玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站足球俱樂部鹹蝦燦假日煮場吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 新餐廳 名店

27/10/2023

機票優惠│HK Express推$10起搶10萬張平機票！15個熱門航點！即睇開售時間+旅行日期

#平機票 #香港快運 #HK Express #優惠 #機票 #航線 #旅行 #搶飛 #著數 #Jetso
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Sammy Leung

　　又有平機票！今次是香港快運 HK Express推出10周年優惠，一共會有10萬張機票，涵蓋15條熱門航線，指定航線機票只需$10起！如果大家有想過在下年2024年6月前去旅行，記得要留意今次的優惠。即睇搶飛日期及時間！

 

 

　　香港快運 HK Express為慶祝10週年，在2023年10月28至30日，一連3日推出限時機票優惠，有15條熱門航線有優惠機票，一共會有10萬張機票！而這些機票價錢為$10起，不過要留意，這個價錢是不包括任何稅項的。

 

優惠日期：2023年10月28至30日

開賣時間：上午11時至晚上11時59分

航點公布時間：當日上午11時

旅遊日期至2024年6月

 

圖片來源：香港快運 HK Express Facebook

 

　　大家要留意，香港快運 HK Express在Facebook指，每日的優惠航點都會有所不同。所以大家如果想買到心水航線的優惠機票，就要記下時間，到時快手搶了！

 

詳情按此

 

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞► 立即申請

我要回應

更多著數速遞文章

你可能感興趣

#平機票 #香港快運 #HK Express #優惠 #機票 #航線 #旅行 #搶飛 #著數 #Jetso

更多吃喝玩樂文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

【etnet chill賞你】「Realising Our New Central Harbourfront x AI 企劃」 星級禮遇

etnet.com.hk