商場感謝祭 | 沙田新城市廣場x Home Square 11月推大減價優惠！$11襯衫抱枕、Columbia低至半價、家電1折發售！消費最多贏Samsung電腦／手機

準備踏入11月，很多商場紛紛推出感謝祭優惠！沙田新城市廣場於11月1日至28日推出JUST BUY WEEKS感謝祭，聯乘Home Square帶來4大激賞活動，有機會以$11買精選產品，部分優惠更低至1折！即睇有咩著數！

商場大減價優惠 ︳ 第1激賞：$11搶男裝襯衫、品牌抱枕！額外消費滿額再減$100

The Point會員注意！於11月1日起，大家可以在The Point App以200會員積分，加上超抵價搶購新城市廣場及Home Square商店的精選產品，新城市廣場有原價$358的Determinant平紋休閒襯衫以$11售出，Home Square的MORRIS布藝抱枕都是同價（原價$299）；而健康之選OTO護脊墊原價$439，優惠期間勁激減至大約$300至$102就買到！還有很多護膚品牌，如Caudelie、Woke Up Like This、fresh及CANVAS等，於11月15日至11月28日期間領取產品時，在門市額外消費滿$300，即減$100！

新城市廣場：Determinant 平紋休閒襯衫

原價$358；優惠價$11

（圖片來源：新城市廣場）

新城市廣場：OTO 護脊墊

原價$439；優惠價$102

（圖片來源：新城市廣場）

Home Square：MORRIS - 布藝抱枕（45 x 45 cm）

原價$299；優惠價$11

（圖片來源：新城市廣場）

商場大減價優惠 ︳ 第2激賞：agnès b手袋、Columbia登山鞋等低至半價！家電低至1折發售

每次感謝祭優惠，商場不少得的一定是勁減產品！新城市廣場聯同場內多個人氣美妝、個人護理、潮流運動品牌等商戶，Home Square更有低至1折，以及買一送一優惠！女士們於今次減價有福了！agnès b牛皮單肩袋手袋原價$3,690半價減至$1,845、The history of Whoo秘貼自生精華禮盒裝低至39折，由$3,426減至$1,320！Columbia Peakfreak II Outdry男裝登山鞋及Hatana Max Outdry女裝登山鞋都有半價！男裝鞋由$1,599減至$799，女裝鞋則由$1,399減到$699！至於餐廳、百貨及家電都有大減價，Kärcher德國高潔蒸氣清洗機 SC 2 Easyfix更低至1折，$244就買到（原價$2,440），太平家庭電器Gemini 電子多功能萬用鍋以25折、$398（原價$1,598）即可入手！

agnès b牛皮單肩袋手袋

原價$3,690；優惠價$1,845（5折）

（圖片來源：新城市廣場）

The history of Whoo 秘貼自生精華禮盒裝

原價$3,426；優惠價$1,320（39折）

（圖片來源：新城市廣場）

Columbia Peakfreak II Outdry 男裝登山鞋

原價$1,599；優惠價$799（5折）

（圖片來源：新城市廣場）

減場大減價優惠 ︳ 第3激賞：會員尊享激賺3倍積分當錢使！最高消費王贏SAMSUNG電腦、DYSON風筒！

The Point會員在11月亦有尊享優惠！凡於The Point App以500會員積分，於11月1日上午11時起換領「消費王通行證」，及於11月15日至28日活動期間首次單一電子消費滿$30,000或以上，成功登記積分後即可享獲3倍積分！換領高達$480 Point Dollar，並可於下次購物時當現金使用！

另外，買得愈多，賺到的可能愈多！商場特設「最高消費王大賞」，持「消費王通行證」、累積消費金額最高的消費王，即可贏取價值$16,280的SAMSUNG Galaxy Book3 Pro 360 16” i7筆記型電腦！而第2至第5名的顧客，則可分別贏取SAMSUNG Galaxy Z Fold 4手機（價值$14,598）、Dyson Supersonic 風筒（價值$3,780）、Nintendo Switch OLED 遊戲主機（價值 $2,680），以及新地商場禮品卡（價值$1,000）！

（圖片來源：新城市廣場）

商場大減價優惠 | 第4激賞：循環消費滿額不斷送現金券！最多可獲$80禮券

於11月18日至25日期間，凡於新城市廣場1及3期的時裝及美妝商戶消費滿$1,500或以上，即可獲$40一田現金禮券及特選客戶換領證乙張，憑特選客戶換領證便可於11月26日至12月6日期間，在新城市廣場3期商戶消費滿$800或以上，再獲$20一田現金禮券及$20美食禮券，盡享循環消費禮遇，簡直是愈買愈賺！

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