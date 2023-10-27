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27/10/2023

郊遊好去處2023｜香港自然十景評選出爐！地質奇觀登榜首、2大季節限定景觀上榜！11月必睇大東山芒草、大棠紅葉、港版天空之鏡下白泥日落

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Text: Kennis Wong

　　最近秋意漸濃，加上每日都天朗氣清，令人更加想親親大自然！香港地方志中心最近公布為期3個月的「香港自然十景評選」結果，超過53萬總票數、由全港市民及旅客所投選出最高票數的自然景觀，有睇日出、日落美景，又有季節限定芒草集中地。即刻睇有沒有哪些心水郊遊地點，今個周末去享受一下！

 

郊遊好去處 ︳ 第10位「大東芒草」：季節限定！11月初起行最茂盛！（19,937票）

 

　　每年10月末、11月都是涼爽行山好時機，走到山頂除了可以飽覽香港景色外，還有季節限定花草可以打卡！第10位的大東芒草就是一個最多人喜歡的自然景觀之一！海拔800多米的大東山位於南大嶼山，是香港第三高山，最出名的芒草幾乎只於10月末至11月中開得最茂盛，大家可以站在芒草堆中拍照，就如被它們重重包圍般，如果正值日落，陽光照射在芒草上，相片拍出來會呈金黃色，十分漂亮！

 

（圖片來源：旅發局）

 

　　不過大東山的路線相當陡峭，難度十分高，行程需時約4.5小時。無論新手，抑或行山老手都要做足準備，想打卡的朋友記得最近好好規劃這個行山路程！

 

（圖片來源：旅發局）

 

郊遊好去處 ︳ 第9位「東平海角」：奇岩怪石愛好者必去！（20,681票）

 

　　第9位是岩石愛好者世外桃源—東平海角。東平洲位於香港東北大鵬灣，獲納入香港聯合國教科文組織世界地質公園範圍，除了吸引不少人到島上營地露營chill一下外，還有一班奇岩怪石愛好者喜歡前來朝聖，大家在此會看到不同形狀的岩石，例如經海水侵蝕的海蝕柱更樓石，還有厚達60多厘米的岩層延伸到海水中，仿如龍脊入水，故稱為龍落水的岩石。

 

 
 
 
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郊遊好去處 ︳ 第8位「大棠紅葉」：平路易行！沿路一片紅彷如走進森林（21,903票）

 

　　位於元朗的紅葉勝地大棠每年12月開始就會很多人蜂擁而上，大家走約45鐘至1小時，可以逐漸步入紅葉「森林」，而且大多數是平路，男女老少亦可以輕鬆駕馭！走著走著就會看到沿路兩邊佈滿紅葉，大家可以走到樹下打卡，整個背景都是紅葉，有種置身外國、日本的感覺！

 

 

郊遊好去處 ︳ 第7位「白泥觀日」：天空之鏡泥灘日落！（22,139票）

 

　　來到第7位的自然景觀是來自元朗下白泥的日落！當在天朗氣清、萬里無雲的黃昏時分，站在下白泥前，可以將完整的鹹蛋黃盡收眼底！泥灘還會反射整片黃金天色，變成港版天空之鏡，打卡時可以拍到大家的剪影，跟另一半，抑或和三五知己一起前來都十分浪漫寫意！

 

（圖片來源：旅發局）

 

郊遊好去處 ︳ 第6位「城門樹鏡」：水浸白千層帶出寧靜感（23,359票）

 

　　想起城門水塘，大家會想起甚麼？十分進取搶食物的猴子，還是親子郊遊勝地？原來城門水塘有一個隱世秘景「樹鏡」，大家一直沿主徑向前走，會看到白千層步道，之後往右走，就會進入城門水塘最受歡迎的景點白千層樹林，有時水漲時，湖水浸過白千層，形成樹鏡，加上流水聲，大家不妨在這裏停留一會，享受片刻寧靜。

 

（圖片來源：旅發局）

 

下一頁：繼續睇第1至5名自然景觀！

 

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