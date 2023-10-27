李克強逝世｜回顧前國務院總理8大名言金句！有權不可任性／地攤經濟是人間的煙火／不透支未來

中共中央政治局原常委、國務院原總理，今晨（27 日）因突發心臟病搶救無效，於上海逝世，享年 68 歲。 出身自共青團的李克強在 2004 年起出任要職，從遼寧省委書記逐步上升至中央政治局常委、國務院第一副總理，登正國級領導人行列，2013 年起更接替溫家寶，升任為國務院總理，期間其黨內排名僅次於習近平。直至今年 3 月，李克強才退出最高領導階層，結束 10 年總理生涯。從政多年，李克強曾留下不少金句如「大道至簡，有權不可任性」、「發展的動力還在於改革」都引人深思。

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李克強金句 01｜「人在幹，天在看，蒼天有眼」

李克強今年 3 月卸任國務院總理，與國務院幹部告別時說過：「今天陽光明媚，如沐春光，人們常說『人在幹，天在看』，看來是蒼天有眼，看著國辦同志多年來辛辛苦苦、紥紮實實做出奉獻，應該給予獎賞。」

李克強金句 02｜「發展的動力還在於改革」

今年 2 月，內地社交平台熱傳一段顯示李克強現身國家發展和改革委員會視察工作的短片。他離開時與工作人員揮手告別，並發表簡短講話「我們改革還是需要全面推進，希望大家牢牢記住，發展還是我們的第一要務，發展的動力還在於改革。」

李克強金句 03｜「不搞大水漫灌、不透支未來」

李克強於 2022 年的國務院常務會議上推出連串刺激經濟方案，同時強調「加力鞏固經濟恢復發展基礎，又不搞大水漫灌、不透支未來。」

李克強金句 04｜「有 6 億人每個月的收入也就1000元」

他在 2020 年兩會閉幕後的總理記者會上，曾直言「中國是一個人口眾多的發展中國家，我們人均年收入是 3 萬元人民幣，但是有 6 億人每個月的收入也就 1000 元，1000 元在一個中等城市可能租房都困難，現在又碰到疫情，疫情過後民生為要。」當時臨近中共中央總書記習近平提出全面脫貧的達標之年，因此這番言論引發熱議。

李克強金句 05｜「地攤經濟是人間的煙火」

2020 年 6 月 1 日，李克強於山東煙的舊區考察，曾稱讚當地的地攤經濟能創造就業，他說：「國家是人民組成的，人民好了，國家才能好。靠每個人的奮鬥，大家都好了，國家就更好。地攤經濟、小店經濟是就業崗位的重要來源，是人間的煙火，和『高大上』一樣，是中國的生機。」其後「地攤經濟」也一夜間成了網絡熱話。

李克強金句 06｜「要把嘴巴張開，直截了當地回答問題」

他在 2016 年的總理記者會上，曾對詢問記者們對「部長通道」的滿意程度，表示自己事前已向官員下達指令，直接回應社會的關切︰「我跟他們說：『你們可不能記者一發問你就拱拱手一走了之，要把嘴巴張開，直截了當地回答問題。』」

李克強金句 07｜「政務公開是常態，不公開是例外」

同年李克強曾在常務會議上提到會議上已確定全面推進政務公開相關實施細則，促進政府施政更加透明高效，他表示「政務公開是政府必須依法履行的職責。只要不涉及國家安全等事宜，政務公開就是常態，不公開是例外。」

李克強金句 08｜「大道至簡，有權不可任性」

在 2015 年的政府工作報告中，李克強強調「大道至簡，有權不可任性」，認為需簡政放權，營造公平競爭環境。內地官媒其後也發表文章，大讚句子夠簡、夠準，點到政府工作要害；不任性，就會依法用權、依法行政，摒棄為官不為等。