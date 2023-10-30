剛過去的周末相當充實，因為連環搞了兩場活動，帶給我美滿的回憶。兩場活動皆有些值得分享的感想，藉機在這裏談談。

第一場活動發生在剛過去的周五晚，小弟受邀請於香港工程師學會作分享，主要分享一些有關財務自由、投資理財與人生規劃的心得。記得已參與過工程師學會相關的分享講座好幾次，這次是疫情過後第一次，有種久別重逢的感覺。若大家想了解該次分享講座全程內容，可到下面Patreon連結重溫。

股市樓市何時見底，往往事後以「倒後鏡」回看才知曉。(Shutterstock)

這裏想講一些感想，首先是一眾工程師最關心的命題，從他們的Q&A提問與講座後的討論看出，他們最關心的命題是香港的樓市與股市。不止一位聽眾以不同角度問我有關香港前途的看法，樓市還會下跌嗎？股市見底了嗎？

整個分享講座過程，我盡量會加點互動，希望即場了解聽眾的水平。例如他們有多關心財經新聞，或一些財經詞彙，甚至了解他們的一些生活習慣等。當日的感覺是他們對投資理財算是頗入門級別，或許這與不少香港人的概念差不多：「要成功，就是買樓、炒股」，因此他們最關心的命題也是這些。

就他們關心的命題，我的回應比較宏觀，大概以多星期前的分享（見《香港前途》）作論點，指香港前景暗淡，要露曙光，需要有「大動作」，才能改變如今「一潭死水」的處境，股樓皆是。至於見底與否，從來只是事後以「倒後鏡」回看才知曉，估底意義不大。

上周六有逾20位網友出席明哥派飯活動。

另一場活動是上周六的明哥派飯，疫情後已是第二次了，今次除接受親身參與者捐款外，還接受純捐款。當日有20多位網友出席，捐款人數有50人，捐款總數字達35,000元。我對這個數字非常滿意，因為我有小小的目標，希望透過小弟的號召力，「槓桿式」地搞這類慈善活動，每季搞一次，一年時間，可讓近百人親身接觸香港的低下層與感受明哥的善心，而善款能達六位數字。按此進度，很高機會達標。

當日令我最開心的是有不少小朋友參與，這是很好的教育。其中有一位讀小六的小朋友，他爸爸先進舖內幫手，我與這位小朋友傾偈。他有很多問題：「何解有些人無飯食？」、「何解他們不工作？」，我就輕輕講兩句，指這個社會是一個巨輪，七百幾萬人，總有些人因不同原因而跟不上，可能是獨居長者、失去工作能力、染毒癮、傷殘、長期病患之類，而政府又未必能補足這一塊，這是現實。

派飯後，小朋友應該會有更多問題，回家後相信爸爸會向他講解更多。他們是社會的未來，明哥這類善舉亦要找接班人薪火相傳，這些活動讓他們親身感受一下，十分有意義。還有下次的，希望見到你。

相關影片：

【香港工程師學會講座內容全程 @2023.10.27】

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【香港前途(上)】

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【香港前途(下)】

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