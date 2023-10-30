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30/10/2023

又抄底？

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　　９月２５日筆者有文《抄底？》，結果是失望而歸。是失望而不是輸了而歸，是因為，９月２５日之文是據９月２２日（周五）的股表現而來，其中謂：

 

　　急跌之後三連陽，ＯＢＶ揚時價跟揚。

 

　　先了解些名詞。

 

　　１﹒甚麼是急跌？

 

　　指由保歷加通道頂急速跌至保歷加通道底。

 

　　２﹒甚麼是三連陽？

 

　　指在跌後，股價連升三天，這個升的起始點往往是在保歷加通道底起升。

 

　　３﹒ＯＢＶ

 

　　是ＯｎＢａｌａｎｃｅＶｏｌｕｍｅ，是一個技術指標，大家不用計，在《經濟通ＥＴＮｅｔ》上有。其大旨是如價升，當日的成交量就算入上升一項，故如股價三連陽，則ＯＢＶ是會上升的，會形成個Ｖ底，此Ｖ底愈深，就是上升愈有動力，ＯＢＶ會揚。

 

　　操作方法：

 

　　技術指標用保歷加通道和ＯＢＶ在急跌之後的三連陽後，在第四天，以之前一天的收市價入貨，以之前兩天的低位作止蝕。隨著股價上升，以之前兩天的低位為止賺位，逐日上移，直到被止賺為止。

 

　　附圖標出9月22日的股價表現，可以見到在９月２２日之後的三個交易天，股價未見連陽，此即不用買了。無買就不用輸，只是失望而已！

 

　　到上周五，１０月２７日，又見到可以抄底之象，於是又可以看今日之後可有三連陽，ＯＢＶ又是否揚，而決定可否抄底。找哪些股來做對象？９月２５日文亦提出：

 

　　會問，千幾隻股，點知邊隻急跌？無電腦程式，難搞，只能靠肉眼搜索，集中在恒指成分股，雙幣櫃台股票，及你自己情有獨鍾的股票。股價２元以下，成交日少於千萬元的，不宜揀，成交不暢，ＯＢＶ效力會失。不可重錘某些股，要平均投資，例如每次交易只３萬元。如股價太貴，３萬元買不到一手便放棄，直到股本累積至可買到為止。

 

　　祝各位抄底成功。　

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。


 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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