FX MONDAY｜美國經濟衰退風險重臨？｜日央行議息 YCC何去何從？｜分析人民幣走勢

嘉賓：資深外匯評論員 熊俊傑

美國聯儲局周二（31日）一連兩日議息，預計將於本港時間周四（11月2日）凌晨公布結果。最新利率期貨顯示11月維持利率不變機率高達99.4%，意味本月息率按兵不動基本上無懸念。市場聚焦主席鮑威爾 會後記者會言論，對未來利率去向、通脹和經濟前景的看法。市場近期擔心美國經濟衰退風險再臨，但美債孳息曲線倒掛已維持逾一年半，其指標性已較過往低？如何評估現時經濟衰退風險？上周五（27日）公布的9月PCE分項數據中，個人收入僅增加0.3%，遠低於按月PCE增長 0.7%，反映收入增長慢過開支增長，或是美國通脹增速放緩的訊號？美日息差擴大，拖累日圓(JPY)短線再下破150風險大嗎？近期亦有不少日央行官員放口風或將干預匯市，現時日央行出手干預匯率的門檻或較以往高？至於[人民幣](CNY)近期雖回穩，但刺激匯價回升因素欠奉，短線維持偏弱屬意料之內？

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