極品煲靚湯．厚切黃沙膶

家住大廈低幾層，住著一位健碩中年人，名九叔。每次電梯中見到，都問聲：「 碌Sir，幾時嚟我度試吓啊？鍾意整乜都得㗎 ！」

九叔誠意拳拳，好，又睇睇佢間寶號叫乜名先。哦……原來是小皇府。起初在太古城打起名堂，後來分店進駐旺角新世紀廣場，以正斗生滾粥麵及點心作招牌。

香港為食鬼眾多，很快已有口碑，週末排大隊。哈，原來佢大廳後面有間房，經營私房菜，必須預訂。

好，又試試佢。接訂位的是九叔個仔，即九仔Raymond。初初見佢時，為30年前，當時幾歲，如今，犀利，不單經營飲食業，更是物流專家，黑黑實實。我提出12位預算後，佢兩日後傳來菜單：粥水白灼黃沙膶、滕椒鴨舌、金沙百花九肚魚、昆布海草大山地煲豬橫脷豬粉腸豬踭、白雪藏雙金龍（龍蝦）、百里香草紅酒燴牛肋條、金沙脆米星斑球、錦繡蝦子燒野菌、蔥油醬燒新鮮雞、龍蝦頭爪拆肉泡飯、紅豆沙湯圓、薑汁千層糕、卡通公仔壽桃。

脆米東昇斑，上枱淋上湯，好味卜卜脆。

小皇府用本地新鮮雞，連雜上。

到日子， 十二條「快樂傳媒老是佛」一擁而上，帶備紅白酒半打，六點半開始噴口水，酒精加友情，又再開始精彩一餐。

我哋呢班「老是佛」，行走江湖近六百年（每人近五十年！），有乜未食過？但嘆完呢餐，仍由衷豎起大拇指，速速揾九仔及大廚江灼滿出來鼓掌致敬。

同輝哥歎完，即捉住大廚江灼滿致謝。

歎過美味的一餐，「快樂傳媒老是佛」開心到飛起。

呢餐，平均90分。但有兩味接近爆燈分，一為個老火靚湯，料多到震，要潔淨所有材料，絕對「功夫竇」， 煩到抽晒筋。基於好難搞，揾齊料又洗又泡又浸……人工成本太貴，故此，香港而罕見酒家肯做。

湯料起碼六七斤，非常誇張。

唯一做得較好的，是鰂魚涌合時小廚。可惜吖，如此大受歡迎日爆夜爆食肆都唔做喇。

另一個必須打95分的，為粥水白灼黃沙膶。今時今日，要揾到一咬成口沙感覺的肥美豬膶，難乎其難。一如火鍋的本地靚牛肉，根本不會流入街市，因批發時已被買手搶過清光！灼黃沙膶極考功夫，時間掌握必須精準，因太「老」會變韌變嚡，但太生則出血水。故最佳狀態為僅熟仍有少量血水，如此才嫰滑！

黃砂膶，今天相當罕有，好質素的，早畀名店買手掃光。

另一味也顯廚功的為白雪藏雙金龍，其實是龍蝦起肉炒鮮奶蛋白，未食已充滿視覺享受。

張文新見到隻大龍蝦，搶住替自己賀壽，話要生生猛猛！

如此水準，當然，我一爆出，唉……可能又係，自己都起碼半年冇位。故此，席間又有老是佛大嗌：「碌Sir，拜託，咪寫啊，我哋食夠先啦！」

當然唔得，有違小弟原則。 最多再排隊，排時，繼續發掘有心有火有力的新食肆囉！

小皇府

地址：旺角太子道西新世紀廣場205舖

電話：2382 0026