中美科技戰 | 拆解科技行業的五鬼搬運法！中美博弈真正關鍵是甚麼？今時今日創新的重點不在晶片在哪裏？

美國商務部長雷蒙多月前多到中國訪問，表面上美國的姿態是要增加交流，緩和美中緊張關係，但是基本立場不變，毫不讓步；宣稱涉及國家安全與人權的一些貿易與投資上的限制，沒有談判的空間。

美國主流的政策思維是要限制中國，不能從西方國家源源不絕地取得高新技術來源。背後真正的意思是，美中之間大國博弈，在爭奪的其實是技術領導地位，這才是關鍵。

雷蒙多回國之後，2023年10月17日，美國商務部產業安全局（BIS）就先進計算晶片、超級電腦和半導體製造設備的相關出口管制發佈了兩個新的臨時最終規則（Interim Final Rule，IFR）以對2022年10月7日所發佈的針對中國的半導體出口管制臨時最終規則（「10.07 IFR」）進行全面修訂。

上有政策，下有對策，中國科技業是打不死的小強，拚死也要活下去，今年運用得最多就是民間神秘的求財術的「五鬼搬運法」。

當華為、中興互聯網企業被美國斷供晶片之後，大部分馬上啟動他們的「五鬼搬運法」在全球各地搜刮晶片，大陸公司是這樣的，同一塊晶片，他會有A、B、C、D、E五種採購方案。

A方案，就是我不告訴你這塊晶片是用在5G設備，如果你不幸發現了，他就會啟動B方案， B方案是：採購人員會告訴對方，假設擔心直接買晶片會畀美國發現，惹麻煩，不緊要，你可以透過代理賣畀我；如果都傾唔掂，那就出功C方案，就是找別人代我買，請他的供應商幫忙買。

或者成立空殼公司去買，請各位仔細研究一下香港的進出口數據，最大中的一項是甚麼？

如果上述四種方法都行不通，還有E方案，到現貨市場搜刮晶片，華為這款劉德華手機，就被發現有韓國海力士的記憶體，應該是這段時期從現貨市場收購的舊貨，這套「五鬼搬運法」再加上自己的山寨貨，就練成了這個金剛不壞身，打不死的小強。

美國在貿易戰、科技戰的訴求當中有3個要點，表明了美國在這個問題上的立場，那就是反對智慧財產權的竊取、反對以市場換技術的強迫性技術轉讓，以及反對國家補貼。

可見美中雙方都心知肚明，技術領導地位的爭奪，才是美中大國博弈的真正關鍵。

中國經濟願景是從世界工廠升級為製造強國，所以先前才會推動「中國製造2025」以及「千人計畫」，針對高新技術與敏感技術領域，想在這裏實現彎道超車與後發制人。

可惜，美國以人權為理由，在人臉辨識、高速運算與晶片的技術與產業上加以限制，毫不讓步。

創新的關鍵不在於能買到重要的設備或晶片，或者併購外國企業，而是要培養高級人才。房地產投資的時代都過去了，現在應該強調對人才的投資。

五鬼搬運符在道家的文化裏面是那種提前透支財運的符咒，意思就是説你使用了這張符咒之後肯定是會在短時間內財運無限強大，不論幹甚麼都會得到足夠的錢財，就算你甚麼都不做也可以在大路上撿到一筆橫財的好財運。

但是等著一段時間過去以後就會恢復原狀，或者説是變得還不如原來。所以在使用這種聚財符的時候一定要十分的小心再小心。