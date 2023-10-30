交通補貼 | 11月起交通津貼門檻提高！$400以上先有津貼！八達通一個動作賺$100！用邊張信用卡增值回贈額最高？邊兩張卡申請即攞$50現金回贈？

大家每逢月中是否已經習慣拍一拍八達通，或者在App上領取交通補貼？新冠疫情期間，政府為了令更多人受惠，推出臨時特別措施，把每月公共交通開支水平門檻放寬至$200，補貼上限增至$500，可是隨著大家生活復常，運輸署早前宣布明天（10月31日）將會結束這項臨時措施，大家之後拿到的補貼大大減少！另一邊廂，八達通及各大信用卡均有自動增值著數！之後補貼怎樣才能領取？如何才拎到更多回贈？即睇著數懶人包！

11月起補貼門檻上升、上限減低！$400起跳先有津貼

公共交通費用補貼計劃臨時特別措施10月31日就屆滿，由11月1日起政府只為每月超出$400的實際公共交通開支提供3分1補貼，而上限回復到$400。領取方法與以往一樣，不過每月領取到的補貼金額就大大減少，如果想盡量賺取更多回贈，可以留意一下八達通及信用卡的自動增值回贈著數！

八達通申請自動增值賺$100！

當八達通餘額不足時，自動增值這時候可以幫到你！只要如常一嘟就即時透過信用卡自動增值，同時自動賺信用卡獎賞，八達通卡有限公司（八達通）推出限時著數！由即日起至12月31日致電2266 2338或向金融機構為你的合資格八達通申請自動增值服務，並將自動增值額設定為$500或$1,000，然後完成網上登記優惠，再於明年1月31日或之前完成首次自動增值，就能輕鬆額外賺取$100增值額！

（圖片來源：八達通）

八達通申請「八達通自動增值」服務活動詳情

申請自動增值及登記推廣期限：即日起至12月31日

完成首次自動增值期限：即日起至2024年1月31日

推廣禮品領取期限：符合推廣要求後的7天後便可領取

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邊張信用卡回贈額最高？新申請有$50現金回贈？

根據八達通網頁，現時有14間金融機構的信用卡可以申請自動增值，但每間的回贈及優惠不同，有的更有1.5%回贈比率！究竟邊張信用卡最著數？

假如每月自動增值八達通$2,000，渣打Simply Cash Visa卡就最抵，有高達1.5%回贈，即是一年慳$360！而安信Earn MORE銀聯卡及Citi Cash Back卡都有1%回贈，不過前者有回贈上限，全年最多可獲$1,500。

最高回贈比率信用卡

1. 渣打Simply Cash Visa卡（1.5%回贈）

2. 安信Earn MORE銀聯卡（1%回贈）

3. Citi Cash Back卡（1%回贈）

（圖片來源：Citi Bank）

除了每個月按增值比率計算，從未用過自動增值的朋友亦可以盡賺信用卡的新申請優惠！即日起至12月31日，首6,000名成功新申請「八達通自動增值」服務的中銀信用卡客戶，並於明年1月31日或之前成功自動增值$500，即可專享$50現金回贈！而DBS信用卡的彈性就更高，同樣於即日起至12月31日首2,400位成功申請這項服務，可獲$50回贈，但增值金額有$500或$1,000可供選擇，大家可以按照自己想得到的優惠選擇信用卡！

新申請現金回贈信用卡

1. 中銀信用卡

推廣日期：即日起至12月31日

條件：首6,000名成功登記用戶並於明年1月31日成功自動增值$500，就能獲取50%現金回贈。

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2. DBS信用卡

推廣日期：即日起至12月31日

條件：首2,400名成功登記用戶並於明年1月31日成功自動增值$500或$1,000，就送50%現金回贈。

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