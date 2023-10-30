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30/10/2023

《臥底旅行團3.0》踢爆中伏內地團！韶關3日團、珠海$0團費睇樓團︰重要景點無開門/ 臨時cut行程/ 改住平價民宿！附節目重溫連結

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Text: Louise Yuen Photo: HOY TV

　　由有線電視年代開始播出的電視節目《臥底旅行團》系列，最近在 HOY TV 強勢回歸，最新的《臥底旅行團3.0》一如以往，繼續繼續由李尚正（阿正）夥拍盧頌恩（妹頭）喬裝成普通「團友」參加各式平價旅行團，過程中不斷有騎呢趣事，帶大家齊齊感受旅行「中伏」的經歷。

 

 

　　節目首二集先以「韶關純玩三日團」打響頭炮，聲稱可以一次過住勻網紅酒店、浸森林溫泉，再吃農家菜、啤酒鴨宴等，團費盛惠 $799 起！雖然第一站的團餐質素令主持有驚喜，可惜接住連番被甩 2 個重要景點，先是錯過九峰山的桃花、梨花海的盛開花期而取消景點，其後到訪地標溶洞又無開放，最後只能行逛博物館，團友難免有所失望。

 

　　旅程第二日一早出發，卻又再甩景點，一團人來到著名景點 — 韶陽樓才發現當天是休館日。導遊當下也非常尷尬，只能感嘆表示「有時人生少不免有遺憾，出嚟玩最緊要開心」來打圓場。逛勻步行街、打卡景點及歎過農家菜之後，就是旅程一大重點 — 主打氡氣溫泉的酒店，據說可以泡溫泉兼按摩（額外收費），怎料去到室外的泡泡浴池，酒店安排的泡泡猶如火山爆發般瘋狂噴出，場面失控，笑料百出。

 

韶陽樓

溫泉酒店

泡泡浴池

 

　　昨日播出的第 3 集，兩位主持轉戰「珠海零團費睇樓團」，號稱包酒店晚餐、4A 溫泉及露營燒烤等環節。二人由尖沙咀乘坐旅行團巴士直達港珠澳口岸城，一落車已有 8 個樓盤經紀等候接待。第一站來到離口岸 10 分鐘車程的酒店式住宅樓盤，面積非常細，團友們都興趣缺缺，主持又問面積、又問按揭安排，更加要求樓價減一半，令對方敗走，半日內參觀了 3 個樓盤。

 

　　用過晚飯後，即出現零蚊旅行團的中伏事件，原因是部分團友大鬧旅行團主辦方「安排晒你哋住好嘅，我哋就住垃圾！你無咁多房就唔好接我哋啦，當我哋係乜嘢啊！」。原來旅行團撞正內地長假期，酒店沒有足夠房間給全個旅行團，導致有部分團友要移師附近平價民宿。團友向阿正、妹頭大呻不知名旅館「好污糟！」，沒有車輛安排，要一班團友徙步幾公里轉場。經主持出手調停，才化解衝突。

 

珠海零團費睇樓團

珠海零團費睇樓團

露營燒烤

 

《臥底旅行團3.0》

集數︰共 13 集

播出時間︰逢星期日晚上 9 時至 10 時於 HOY TV 77 台播映

 

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