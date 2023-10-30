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30/10/2023

萬聖節好去處2023 | 5大Halloween應節打卡點！海洋公園6大鬼屋＋羅蘭姐見面會、水上樂園半價入場、迪士尼限定惡人show、海濱魔法嘉年華

#中環街市 #萬聖節好去處 #鬼屋 #萬聖節 #海洋公園 #海洋公園水上樂園 #灣仔海濱 #打卡 #嘉年華 #迪士尼
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Text: Kennis Wong

　　明天就是Halloween萬聖節！對上一個周末已經在街頭上看到很多人扮鬼扮馬，相信正日大家都不會放過，你想好扮演甚麼角色了嗎？除了悉心打扮，適合打卡的地方都很重要！海洋公園及迪士尼的萬聖節主題吸引之餘，中環街市、灣仔海濱等都有大型萬聖節活動！即刻看看到哪裏慶祝狂歡！

 

萬聖節好去處 ︳ 1. 海洋公園：6大鬼屋、兩大組合門票正日玩到夜晚11點！

 

　　每年萬聖節，海洋公園都會「鬼門關大開」，一隻隻不同的鬼或疆屍行走在街頭上，大家又會扮鬼扮馬入園，爭住跟他們玩及拍照！這樣未算充滿萬聖節氣氛，園內還有必玩鬼屋！今年有6間鬼屋，分為兩套組合門票，分別為｢怨靈鬼校」、「妖怪の森」及「咒偶II」，以及「怨靈異域 」、「壹捌靈實驗室」及「異度空間」，每套$280，如果不想排隊，大家更可以買快證，$380可選7項特快通行服務，$620就可以全包，讓你玩樂路路暢通！自認大膽的你們，一定要入海洋公園玩足全日！

 

海洋公園哈囉喂詳情

日期：即日起至10月31日

入場門票：成人（12歲或以上）$388；小童（3至11歲）$233

哈囉喂景點組合門票

鬼怪三重奏門票（｢怨靈鬼校」、「妖怪の森」及「咒偶II」，每間一次）：$280

恐怖三重奏門票（｢怨靈異域 」、「壹捌靈實驗室」及「異度空間」，每間一次）：$280

哈囉喂海洋快證（標準版）：$380

哈囉喂海洋快證（進階版）：$620

 

海洋公園哈囉喂詳情請按此

 

 
 
 
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　　一想起海洋公園哈囉喂，一定會想起羅蘭姐！明天正日她就會在海洋公園與大家見面，如果會入園的大家，記得與她見個面打個卡！

 

（圖片來源：海洋公園Facebook）

 

萬聖節好去處 ︳ 2. 海洋公園水上樂園：鬼馬水上南瓜祭！水上玩攤位遊戲！

 

　　到海洋公園玩哈囉喂很普遍，但你有沒有試過到水上樂園玩？趁著今年萬聖節還未算寒冷，大家仍然可以有下水禮！水上樂園化身成瘋狂玩水聖地，到處都是南瓜造型擺設，室外「湧浪灣」亦已變身成為「吹氣南瓜波波池」，巨型南瓜等你瘋狂打卡。沿著螺旋形通道舞動前行，走進「恐怖音樂漩渦」，詭異音樂隨即飄入耳中，讓你毛管戙！還有「漂流探秘」，散布水面的南瓜陪伴你由熱帶雨林穿越到北極冰洞，展開「瘋狂南瓜漂流之旅」。

 

（圖片來源：海洋公園水上樂園）

 

　　除了玩水，「珊瑚大堂」更有不同「嘩鬼攤位遊戲」，讓你鬥智鬥力！玩到肚餓更可以到「百味洞」一嚐各款哈囉喂主題特色美食，刺激一下味蕾。

 

（圖片來源：海洋公園水上樂園）

 

　　水上樂園現正進行2週年優惠套票，平日只需$328。除入場門票外，水上樂園更送你價值港幣120元的免費儲物櫃服務或餐飲券，如果大家想晚一點才入園，大家可以買快閃日落優惠門票，成人只需$160，學生及小童只需付$112，下午3時半後就可以入去大玩特玩！

 

海洋公園水上樂園哈囉喂門票詳情

日期：即日起至10月31日

週末及公眾假期：$428

平日：$328

*送價值$120的免費儲物櫃服務或餐飲券

快閃日落優惠門票：成人$160；小童及學生$112

海洋公園水上樂園詳情請按此

 

下一頁：繼續睇萬聖節好去處！

 

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