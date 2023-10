眾議院「向右轉」，打擊拜登選情

癱瘓了三個多星期的美國國會眾議院,上周選出路易斯安那州議員麥克.約翰遜(Mike Johnson)為新議長,他是共和黨提出的第四位候選人,前三位都因沒能得到足夠的支持票而放棄競逐。作為眾議院「共和黨學習委員會」主席,約翰遜獲得黨內全體議員的支持,意味著保守派已從黨內「少數力量」變身為眾議院的「新建制派」,因為約翰遜是宗教保守派的代表人物(反同性戀、反婦女合法墮胎權、力挺特朗普),他當選議長,反映出共和黨議員正集體向右傾斜。

共和黨向右傾影響國內政策

眾議院這次改選議長,起因是保守派議員蓋茨(Matt Gaetz)發難,對議長麥卡錫提出罷免案,指責麥卡錫「背棄諾言」,與拜登政府「同流合污」,導致麥卡錫下台。蓋茨和約翰遜均為資歷較淺的國會議員,同時也是前總統特朗普的「鐵桿粉絲」。在2021年1月6日暴徒衝擊美國國會的前一天,約翰遜召集共和黨議員商討對策,試圖推翻總統大選結果,將特朗普與共和黨的利益置於美國憲法和法律制度之上。蓋茨和約翰遜都在2016年首次當選國會議員,他們的地位迅速上升,與近年來共和黨的整體右傾趨勢有直接關係。

特朗普執政時,得到共和黨右翼勢力的「保駕護航」,包括保守派政客和宗教人士的支持,及Fox News等新聞媒體的力撐。這股勢力強烈支持特朗普的「孤立主義」政策,例如限制外來移民,讓美國退出多個國際組織或國際協議,贊成用政府的行政手段促使美國企業將海外業務遷回國內,從而重振美國的製造業。這些理念和主張被特朗普包裝為「讓美國再次偉大」(Make America Great Again, 簡稱MAGA)計劃,在其執政的四年中逐步加以落實。特朗普與共和黨政客結盟,彼此相互支持,進一步促成了共和黨的「向右轉」。儘管特朗普已離開華盛頓政壇,但蓋茨等人這幾年仍用MAGA作為號召,在國會內推動共和黨議員的政治立場進一步「向右轉」,使之更加極端化。《紐約時報》上周的一篇社論抨擊了這一現象,其標題是「特朗普主義如今主宰眾議院」 (Trumpism Is Running the House)。

新眾議院議長約翰遜繼承了特朗普的孤立主義。(AP)

眾議院議長能影響國會的議事日程,隨著約翰遜的當選,在宗教信仰、個人自由、種族平等、反對性別歧視、推動綠色經濟等一系列敏感問題上,共和黨控制的國會肯定要與奉行自由主義的拜登政府對著幹,從一些細節上可以預判未來的形勢發展。律師出身的約翰遜是福音派基督徒,講話經常提到上帝,他在當選後,將目前國會的情況說成是上帝的安排;他還繼承了特朗普的孤立主義,反對向烏克蘭提供新的援助。可以預料,明年11月總統大選前,他領導下的國會將對拜登政府的施政發起多輪挑戰。

民主黨進步派不滿拜登表現

在右翼偏激議員成為眾議院共和黨主流勢力之時,民主黨這邊處於內部整合之中。一些進步派民主黨議員主張自由平等,支持全世界的民主運動;在國內政策上,他們要求從制度上推動不同種族、不同信仰、不同經濟背景的公民享有平等權利;對拜登政府也有些怨言,主要集中在接納和安置拉美移民、保護黑人生命安全、制止警察濫用武力、維護性小眾群體的權利等熱點問題上,他們認為拜登政府上任以來,在這些問題上沒有推動制度性改革,取得的成效令人失望。

這部分議員以少數族裔和女性為主,他們雖然主要關注國內議題,但對國際熱點事件也發出了自己的聲音。在以色列軍隊持續炮擊加沙地帶、造成大量平民傷亡之時,18位民主黨籍議員上周聯署要求立即停火,這與拜登政府一面倒支持以色列、不要求立即停火的官方立場形成鮮明對照,而這18人都是有色人種眾議員。

拜登力爭在明年總統大選中連任。(AP)

各種事件均可左右明年大選結果

未來一年,拜登的目標是全力爭取連任,而共和黨控制的眾議院將繼續阻撓拜登政府施政,包括在預算問題上堅持強硬立場,造成政府停擺。一旦發生這類事件,拜登的聲譽會受到損害,民眾會抱怨他無能,從而影響他的選情。而民主黨部分政客對拜登的失望情緒,將不利於動員所有民主黨選民出來投票。

與此同時,以色列與哈馬斯的持久戰不知何時才能見勝負,烏克蘭戰爭目前也看不到終局。今後幾個月,美國經濟是否會出現衰退跡象?是否會影響普通選民的日常生活?特朗普面臨的多起官司會有甚麼樣的發展?這些未知數,都給拜登與特朗普的「第二次對決」增加新的不確定因素,最終出現任何結果都不能算意外。實際上,任何事情發生在80歲上下的老人身上,都不應該算意外。