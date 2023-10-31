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31/10/2023

2023萬聖節片單 | Netflix、Disney+ 10大驚嚇、懸疑電影劇集推介！藍可兒失蹤事件記錄片 / 死亡真心話大冒險 /搞鬼驅魔迪士尼鉅作

#迪士尼 #驚慄 #電子靈 #劇集 #IU #韓劇 #德魯納酒店 #Disney+ #電影 #Halloween #懸疑片 #Netflix #萬聖節
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Text: Kennis Wong

　　今日是Halloween萬聖節！大家有沒有「撞鬼」好節目？除了外出狂歡，不少人都會選擇在家中睇一齣恐怖驚悚電影或劇集應節！兩大串流平台Netflix及Disney+在萬聖節前後就推出大量恐怖劇集和電影，相信總有一套啱你煲！

 

Netflix恐怖片單 ︳1. 《殮房驚魂 Possession of Hannah Grace》：失控驅魔儀式展開殮房怪象！

 

　　被惡靈纏身的漢娜，在一次驅魔過程中失控，殺死一名神職人員，然後惡靈開始慢慢吞噬她的靈魂！幾個月後，負責在停屍間守大班的主角梅根被指派看守一具血肉模糊、面目全非的屍體，很多怪事接二連三出現，梅根更被鎖在走廊，她不禁懷疑這條屍體是否有甚麼故事尚待發掘！

 

　　電影中周不時出現驚恐鏡頭及叫聲，突然嚇人一跳！膽小的大家記得做足心理準備，以免隨時看到發惡夢！

 

（圖片來源：Netflix）

 

Netflix恐怖片單 ︳2. 《今·猛·夜 Deliver Us from Evil》：連環兇殺案震驚全城！警察查案連累妻女？

 

　　一部2014年的恐怖電影《今·猛·夜》在今年萬聖節被重新推上榜！故事發生於美國紐約市，一連串的駭人兇殺案令市民們人心惶惶，令整個城市充滿恐慌。正當大家連外出都不敢之際。警探Ralph Sarchie自動請纓查案，自認無神論者的他面對神父的邪靈附體之說不以為然，但最後真係不斷發生靈田異事件！究竟正義之士與邪靈的對抗誰勝誰負？

 

（圖片來源：Netflix）

 

　　事故接踵而來，更令Ralph的妻女有生命危險，使Ralph放下以前的看法，與神父一同驅魔，究竟邪靈有甚麼目的？最終又能否反抗？

 

 

Netflix恐怖片單 ︳3. 《犯罪現場：賽西爾酒店失蹤事件 Crime Scene: The Vanishing at the Cecil Hotel》：藍可兒失蹤全記錄！一連4集探討各大疑團

 

　　大家還記得加拿大籍港人藍可兒於10年前在美國一間酒店失蹤，其後在水塔中發現溺斃的懸案嗎？當時酒店升降機閉路電視被公開，看到她不停做出古怪行徑，弄得很多人出入門口都有陰影！Netflix早年把這宗奇案拍成記錄片，重組事件！

 

（圖片來源：Netflix）

 

　　幕後團隊請來當時負責案件的刑警、酒店職員，以及案發期間的住客訪問，從不同角度嘗試找出真相，一連4集不停穿插閉路電視影片等，令人不停聯想背後真相，大家準備好重拾10年前的恐懼了沒有？

 

 

下一頁：繼續睇Netflix片單！

 

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