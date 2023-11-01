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01/11/2023

子女搞離婚，分埋你身家？

#理財 #退休 #離婚 #婚姻 #贍養費
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  • 羅國森

    羅國森

    逾20年投資理財經驗，現職理財及退休策劃顧問，兼投資專欄作家，本來已可退休，但為了讓更多人有精彩的退休生活，現在仍然積極工作。

    我要退休

    隔周更新

　　俗語有云，養兒一百歲，長憂九十九，這簡直是至理名言。日前和一位長輩Michael碰面，原來他的兒子正在搞離婚，令他感到很煩惱，部分原因是牽涉到離婚的資產分配和贍養費。

 

　　「現在的年輕人真的很誇張，結了婚也五至六年，才說性格不合要離婚！」Michael無奈地說。

 

　　「對呀，我們是不會明白年輕人的想法的。他們有子女嗎？」我問Michael。

 

　　「幸好沒有，也可能因為沒有，所以他們決定時也沒有太多顧慮！」

 

　　「是的，如果沒有子女，影響也會細一點！」

 

　　「嗯，但我有些問題想請教，他們這種情況，是否需要作資產分配？另外，我兒子日後要付贍養費嗎？我之所以這樣問，是因為我在他們結婚之後，把一個物業轉到兒子名下。如果要分身家，他的妻子豈不是可以分了我的身家？」

 

根據香港離婚安排，只要兩人結婚逾五年，在婚姻關係存在期間得到的財產都是共同擁有。(iStock)

 

　　「理論上是的！但首先要看你兒子和前妻能否達成協議，放棄這個物業。萬一她堅持要，就會進入訴訟程序，因為根據香港的離婚安排，只要兩人結婚超過五年，法庭就會認為，夫妻雙方在婚姻關係存在期間得到的財產，都是共同擁有的財產，這些包括：一方或雙方工作所得的收入，以及期間購置的資產；一方或雙方受贈或繼承的財產等等！」

 

　　「嗯，我是他們婚後一年才轉名給兒子的。早知我在他結婚前就轉名給他！」Michael說。

 

　　「如果婚後才轉贈，這樣真的有可能要分配！如果是婚前的資產，一般來說，法庭會視這些本來是一方管有，但婚後由雙方共同使用、經營及管理。」

 

　　「那麼，贍養費呢？」

 

　　「贍養費就有點不同，最主要取決於雙方的賺錢能力。如果雙方都有工作，而收入又相若，你兒子就不一定需要付贍養費。反過來，如果女方的收入比男方高，絕對有可能是女方給男方贍養費呢！」

 

　　「嗯，原來如此！我一向都以為，每次離婚，都是男方給女方贍養費的！」

 

　　「這個觀念是錯的！過去多數男方出外工作，女方照顧家庭，所以很多人都有這個錯覺。還有，女方不工作，只留在家照顧長幼，在法庭的角度，她們對家庭的貢獻，就和出外工作那一方一樣，因此，在婚姻關係期間，即使是男方賺錢養家，女方也可以得到一半資產。」

 

　　「啊，真的是經一事長一智。另外，我聽過有婚前協議這回事，在外國更十分流行，香港承認嗎？」

 

　　「是的，很多外國名人（好像真的是男方為主）都會在婚前和未婚配偶簽署一份協議書，確認就算最後婚姻失敗，都只能取得某個金額的身家，而不能到法庭打官司，企圖分自己一半身家！英國確實有案例，法庭是接受這些婚前協議書，但香港過去是不承認婚前協議的，這一刻是否接受，仍然未清晰，因為沒有案例。」

 

　　「噢，是嗎？」

 

　　作者電郵：lkslo@yahoo.com

 

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