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01/11/2023

﻿銀行家將財仔由丑生變成文武生

#樓市 #買樓 #本港樓市 #銀行 #財務公司 #按揭
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  • 湯文亮

    湯文亮

    在澳門出生、長大的湯文亮，1969年中學畢業後來港入讀浸會書院，一年後遠赴加拿大求學，1976年回港，與胞姊廖湯慧靄女士及胞弟湯子亮先生合組公司，後來演變成「紀惠集團」，今年初更上了福布斯榜(香港區)，排行第25。湯博士經常在網上及報章發表文章，網上點擊率超過20億人次，湯博士已經寫了九本著作，包括紅極一時「細價樓爆煲論」。2016年，香港浸會大學頒發了「榮譽大學院士」給湯博士，以彰顯其傑出的企業家精神及領袖才能。

    樓市亮話

    本欄每周三更新

　　一般人認為，銀行是正行生意，為百業之首，銀行借錢畀人做生意買樓，令到百業興旺，經濟環境上佳。事實的確如此，但很多人唔知道，其實並不是債仔問銀行借錢，而是雙方合作，一般債仔都有足夠抵押品放在銀行。

　　以買樓為例，撇開那些用按保的業主不說，一般業主最多只能夠借樓價五成，即是用雙倍價錢抵押品問銀行借錢。老實說，如果不是遇上例如地震、打仗等不可抗力因素，樓價絕無機會下跌五成。換句話說，銀行所放出貸款是非常安全。不過，現在的銀行家與以往的不同，他們會以影響各項樓價的因素來預測樓市走勢，結果就是樓價下跌，銀行家會因應這個預計結果，向借錢買樓的業主追差額。唔能夠話銀行家的做法錯誤，但這不是正常銀行家做法，因為這樣做，不但令銀行少做生意，而且將一個本來是丑生的角色，變成文武生。

 

現在的銀行家比以前的更急於向按揭客戶追數。(Shutterstock)　


　　一般人對做財仔的朋友都會敬而遠之，令到不少做財仔的人不敢承認自己做財仔，只肯承認做財仔是副業，做大耳窿只不過是幫朋友。不過任由財仔自己怎樣洗，個底都唔會變白，但時來風送滕王閣，銀行家助財仔一臂之力。

　　銀行向那些借貸不足五成的按揭客戶追數，客戶如果唔還錢，就會沒收所按物業。客戶如果冇錢還，但又唔想賣樓，最快的解決辦法就是將物業轉按到財務公司，最低限度可以攞到樓價兩成貸款，不過就要多付利息。老實說，飲鴆止渴都有人做，更何況是轉按？一年之後，倘若業主冇錢還，財仔就會發揮文武生性格，先文後武，首先容許債仔繼續在單位內居住，直至該單位的剩餘價值接近消耗完畢，就會變回一個武生，沒收債仔物業，以銀主盤在市場出售。

　　在債仔來說，財務公司大仁大義，冇錢還都冇立刻趕他們離開，而銀行家則目光如鼠，物業有咁多水位都要債仔立刻還錢。其實，銀行家的做法是一個警號，供唔掂就要賣樓，最低限度都可以攞番一大筆錢，而物業轉按至財仔最終都會消失。

 

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