零售必學POS系統！方便管理店舖、節省營運成本！一文比較傳統POS及mPOS系統

無論經營實體店抑或網店，不少零售商戶都會引入 POS 系統，方便管理店舖之餘，還有助節省營運成本，而目前最常見的 POS 系統可被分為2兩大類 —— 傳統 POS 與 mPOS 系統。本文將會比較傳統 POS 與 mPOS 系統的分別，並分享助各位找出最適合 POS 系統的技巧。

甚麼是 POS 系統？

POS 系統全名為 Point of Sale，中文可譯作銷售點系統，可以集結處理交易、記錄數據、訂單管理、顧客管理、編輯庫存等多重功能。POS 系統的組成通常分為軟件和硬件兩大部分，軟件包括作業系統和支援程式，硬件則包括螢幕、主機等設備。

現時市面上常見的 POS 系統有以下兩種：

傳統 POS 系統：系統通常跟桌上電腦一樣，設有一部主機，直接儲存所有資料，如硬體出現損毀，而商戶沒在其他地方備份資料，便有機會失去所有資料。系統多採用買斷機制，如系統出售後需維護更新，或商戶有意新增或刪除功能，基於系統只能安放於固定位置，供應商需特意派員到系統所在地完成相關工作，故通常會向商戶徵收服務費，長遠可構成龐大營運開支。

mPOS 系統 (Mobile Point of Sale) ：系統可如線上應用程式般，只要商戶將程式下載並安裝於行動裝置就能使用，而且一切資料都會自動上載到雲端系統，故資料遺失風險較低。由於系統多以月租形式出售，而租金通常涵蓋維護更新費用，故不會為商戶帶來額外開支，而且商戶只需更新應用程式即可獲得軟件最新版本，非常方便。



傳統 POS 與 mPOS 系統有甚麼分別？

從以下簡介可見，傳統 POS 系統與 mPOS 系統主要有以下5大分別：





（圖片由作者提供）

如何挑選最適合業務需要的 POS 系統？

POS 系統集結多重功能，為商戶帶來不少好處。如各位有意為自家業務引入 POS 系統，可以先思考以下3個角度的提問，有助根據業務需要，在市場上五花八門的 POS 系統中，挑選出最適合自己的選項：

商業需求：為何有意引入 POS 系統？最希望 POS 系統能解決甚麼營運難題？

預算考慮：大概有多少預算？有多少資源用於相關技術支持和維護更新？

業務發展：有甚麼業務發展目標？長遠而言會否拓展業務面向？

舉例來說，如商戶正以有限資源經營實體小店，引入 POS 系統只為解決基本需要，例如更有系統地計算每日庫存、收入和支出，日後無意大規模拓展實體和其他銷售渠道，那麼一般傳統 POS 系統已足以滿足各位的需要。

反之，如商戶有意長遠同時經營實體店和網店，引入 POS 系統的原因是方便整合線上線下數據，希望藉此作深入業務分析，從而改善會員關係管理、宣傳優惠推廣、金流和物流等經營策略，兼且希望系統供應商會定期為系統作維護更新，那麼 mPOS 系統則較能滿足各位的需要。

如各位正在物色合適的 mPOS 系統，不妨選用掌舖 Boutir 全新推出的 mPOS 功能！只要成為掌舖 進階計劃的商戶，即可體驗3大掌舖 mPOS 功能的優勢：

一機在手即可使用：商戶只需在手機或平板電腦安裝掌舖相關 mPOS 線上應用程式，即在任何地方進行銷售，毋須額外安裝任何配件，以及進行設定和維護，一切資料會上載到雲端。

統一線上線下業務：如商戶同時在多個銷售渠道（如網店、實體店、社交媒體等）接收訂單，透過掌舖 mPOS 系統，商戶實時同步管理所有庫存、訂單和顧客資料；無論顧客在那個銷售渠道下單，都可在單一帳戶享用購物獎賞。

提供更佳購物體驗：如實體店顧客有庫存查詢或想結帳，商戶只須透過行動裝置即可滿足顧客要求，為顧客提供更快速流暢的購物體驗。





（圖片由作者提供）

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