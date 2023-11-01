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01/11/2023

北海道雪蟲｜直擊有片日本滿天飛蟲實況！今年比往年多10倍！即睇雪蟲5大FAQ︰點解今年咁多？會否飛入口？

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    Katty

    資深旅遊人，曾於《U Magazine》、《新假期》出任高級記者及高級編輯，主攻日本線。自小喜歡日本，美食、風景、溫泉、時裝、雜貨、動漫、日劇、偶像……瓣瓣鍾意！最愛分享最新、最人氣、最捐窿捐罅日本旅遊資訊，不視日本為「家鄉」，視日本為「主場」。

    主場·日本

    逢星期三刊出

　　有留意日本新聞的朋友，都會見到最近北海道居民正被大量的雪蟲困擾！我上星期剛從北海道返香港，「很幸運」遇上百年難逢的蟲禍！上星期有看我專欄的話，應該都知道我去了美瑛富良野，當時還未見有雪蟲出現！當日朝早交完稿之後，便出發去定山溪，在巴士上已經見到整個天空都是一點點的，很多、很平均！最初還以為是巴士玻璃窗污糟，但落車之後… 不得了！全個地方都滿佈雪蟲！我會以億來做單位去計算！到底甚麼是雪蟲呢？我有無食咗好多雪蟲呢？這次跟大家分享一下！

 

今年北海道定山溪的紅葉非常漂亮，睇相雖然靚，但身處其中，卻無比困擾，因為被大量雪蟲包圍著！（圖片來源：Katty拍攝）

望上天空，全部全部全部黑色一點點都是雪蟲，現在睇相都覺得塊面好痕！（圖片來源：Katty拍攝）

 

甚麼是「雪蟲」？

 

　　「雪蟲」日文名字叫「雪虫/ゆきむし／yuki-mushi」，是蚜蟲的一種，身長約5mm，常見於北海道及東北地區的晚秋時間，通常見到雪蟲後約2星期就會落雪。雪蟲身上有很多白色的分泌腺，加上身型細小又輕，在天空飛的時候，就好似飄雪一樣。如果秋天去過北海道的朋友，特別是喜歡穿黑色衫的朋友（如我），都好大機會見過雪蟲，因為降落在黑色衫上很明顯，細細隻，有白毛毛，身體有一點點紫藍色，很漂亮！但只限於只得一兩隻的時候，好像今年大量出現就不漂亮了！

 

雪蟲身上有很多白色的分泌腺，似白色的羽毛。（圖片來源：Wikipedia）

 

下一頁︰為甚麼今年有大量雪蟲出現？

 

 

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