抵食大閘蟹套餐推介！$588位名店8道菜蟹宴：6兩江蘇大閘蟹包新鮮包換、足料蟹粉蝦球燉蛋、鮮拆蟹粉燴魚翅！同場睇一分鐘拆蟹絕技

每到入秋，就踏進大閘蟹季節，各大食店均推出林林種種的大閘蟹套餐，記得去年蟹季疫情尚未完結，以至今年蟹季帶來很多期望，據說市場反應也明顯比去年好……

根據目測，市場上很多大閘蟹套餐都定價於每位$1,000左右 —— 其實應該這樣說，表面價錢是每位$1,000左右，不過間間都推出買一送一或五折優惠，加上茶芥和服務費，人均消費在$500至$700之間。

以尖沙咀海港城的个園竹語為例，該店所推出的「个園⽵語六両大閘蟹套餐」設有八道菜式，每位原價$988，現特價港幣$588（兩位起），另收加⼀服務費及茶芥，大概六百多元吧。雖然大家都知道這些「原價」與「特價」的拉鋸都是宣傳推廣的遊戲，大家都不會太認真看待，但以現今物價來說，若花六百多元可吃到八道菜式的大閘蟹套餐，都算是很合理，至少都不是不合理囉。

有些人看到个園竹語的「个」字，或會嫌棄地想：「妖，簡體字呀。」其實一切緣起於中國四大名園之一的「个園」，竹葉形似「个」而得名「个園」。

室內的設計很精美，單是牆紙已投資逾百萬。

門外擺放著「个園⽵語六両大閘蟹套餐」的大大塊宣傳紙牌。

挑選个園竹語的大閘蟹套餐，因為此店是由香港仔漁業商會永遠榮譽會長經營，相信海產食品會有一定品質保證，至少他本人也不願意做衰自己個大名。該店所採用的江蘇大閘蟹均通過檢驗，具有水產入口證書，而且是經過意想不到的額外嚴格的檢定 —— 在中國出口時經過檢測，再轉口運到南韓又經過檢驗，才送到香港的食店。為何在中國檢驗都不夠，要再送往南韓再檢呢？大家可以自己諗吓囉。

說到底，大閘蟹最令人擔心之處，是食安問題，據說現時市面上充斥著數之不盡來歷不明、貨源不實的大閘蟹，真是要打醒十二分精神。就在我執筆撰寫本文之時，便看到新聞報道指出內地傳媒發現有不法商人，利用相信是不能食用的草酸清洗品質差劣的蟹，偽裝成青殼白肚的優質大閘蟹出售。所以呢，無論各位有幾愛吃大閘蟹，都不要忘記最重要是食安，切勿購買和食用有可疑的蟹貨 —— 你可以貪便宜但你的生命不應該咁Cheap。

「个園竹語六両大閘蟹套餐」設有八道菜式，每位原價$988，現特價$588，記得是要另收加⼀服務費及茶芥。

另有各式單點的大閘蟹粉菜式，包括蟹粉拌麵、蟹粉三鮮⽯鍋飯 、蟹粉燴原件花膠等等。

套餐的頭盤是个園滬式四拼盤，計有蜜汁脆鱔、四喜烤麩、糖醋小排骨、煙燻溏心蛋，分量十足，而且味道甚好，四款小食都是該店的招牌菜式，一向都沒有失準，我特別喜愛蜜汁脆鱔，覺得比市面很多店舖都高出一兩籌。

个園滬式四拼盤，包括（左起順時針）蜜汁脆鱔、四喜烤麩、糖醋小排骨、煙燻溏心蛋。

下一頁：更多套餐精彩菜式