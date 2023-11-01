01/11/2023
取消黑碼 | 搭港鐵北上有著數！MTR推北上去羅湖、落馬洲7折優惠！26個車站上車有折！入閘前必先做一件事！即睇推廣期、受惠車站、領取詳情
Kennis Wong
Kennis Wong
思我所憂，寫我所想，相信每個人的故事都是獨一無二且有影響力。
Senior Content Editor
內地過關黑碼正式取消！有沒有增加大家北上玩的意欲？港鐵推出北上優惠！早上9時後到羅湖或落馬洲站可享7折！推廣時間由今日起至明年2月底，橫跨聖誕、新年等大時大節，即睇如何獲取優惠！
早上9時後指定港鐵站出發即享7折！
即日起至明年2月29日，早上9時後在指定車站前往羅湖或落馬洲站即享7折車費優惠！今次總共有26個車站受惠，覆蓋了大部分熱門車站，如旺角、尖沙咀、旺角東、九龍塘等。
（圖片來源：MTR）
港鐵「深圳GO！」北上7折優惠詳情
推廣日期：即日起至明年2月29日
推廣條件：早上9時後於指定車站前往羅湖或落馬洲站可享7折車費優惠
指定車站：沙田、大圍、太和、大埔墟、太子、旺角、油麻地、佐敦、尖沙咀、尖東、旺角東、藍田、 觀塘、牛頭角、九龍灣、彩虹、鑽石山、黃大仙、樂富、 九龍塘、油塘、調景嶺、將軍澳、坑口、寶琳、康城
到達車站千萬不要趕著拍卡入閘！大家需要在入閘前到數碼服務站選擇「其他優惠」，然後在7折往羅湖或落馬洲活動頁面按「領取」再拍八達通卡就可以領取優惠！無論成人、長者、小童、樂悠咭及註有「學生身分」或「殘疾人士身分」個人八達通都適用！
（圖片來源：MTR）
領取優惠步驟
1. 早上9時後，於指定車站的數碼服務站選「其他優惠」
2. 在7折往羅湖或落馬洲活動頁面按「領取」
3. 用八達通拍閱讀器加入優惠
4. 成功領取優惠後，畫面會顯示已存入優惠的八達通號碼
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