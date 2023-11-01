移民英國｜英國搵工難過登天？寄50份CV都無回音？英文很重要！倫敦英文很「難聽」？

移民落地後，第一個要面對的難題，應該是找工作，畢竟英國生活費高昂，尤其在倫敦，柴米油鹽、屋租稅項，樣樣都離不開錢。對於英國搵工是否難過登天，坊間眾說紛紜，有人說寄了50份履歷都沒有回音，有人卻一擊即中，實情是要看你自身的語言能力和工種，當然還要一點運氣。值得留意得是，英國的僱主相當重視職銜及本地經驗，在沒有本地經驗的情況下，如何在眾多競爭者中脫穎而出，履歷便相當重要。

避免使用同一份履歷

在香港找工作，大家都習慣漁翁撒網，一份履歷走天涯，只要學歷夠高，工作經驗看起來正正常常，都會有見工的機會。英國僱主請人相對上謹慎，不但重視職銜，而且大部分工作都有Reference Check，真係想呃都無得呃，最好因應工作性質，重新撰寫一份與職位相關的履歷，並附上求職信，增加見工機會。尤其是初到貴境，未找到本行，想搵份基層工作交租，唔通拎三大證書出來就有見工機會？僱主只會覺得奇怪。根據個人經驗，Frontline工作如餐飲服務業等相對上較少Reference Check，受聘的機會也較高，作為移民後第一份工作，是不錯的選擇。

想做返本行有無機會？

事實上，不少移英港人都做得返本行，最得天獨厚當然是IT人，也有不少市場行銷公司會派員工到英國分部，真係工都唔洗搵，但如果想做返對語言有一定要求的文職工作，真的需要一點耐性和時間，除非你英文好到接近Native，又熟悉當地文化，在搵工方面自然得心應手。對大部分香港人來說，倫敦的英文好難聽，因為他們所說的不一定是標準英式發音（Received Pronunciation），語速也不會像香港考試制度的Listening Exam，逐字逐句慢慢撴，怕你聽唔明還會重複，如果見工遇著個有南非口音的上司，就算你本身英文幾好，聽唔聽得明對方的英文又是另一回事。

由於倫敦的移民人口太多，很多HR或客服來自印度、歐洲不同國家，所以當地人大都習慣不同口音的英文，但並非所有香港人都聽得慣。當英文成為日常，他們亦不會因為你聽不慣而放慢語速，說到興起時，快到你就算聽得明都應唔切。所以如果你的本行是和語言相關，真的要時間適應，唔通我做記者，一來到又要入BBC咩。