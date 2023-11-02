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02/11/2023

雙11優惠｜IKEA / 小米 / 豐澤推限時Mega Sale！逾4,000款家品88折、買手機送無線吸塵器！每朝搶電視、手提電腦、Apple產品低至84折

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Text: Louise Yuen

　　一年一度的雙 11 快到了，各大網購平台相繼推出超抵優惠，繼莎莎的激賞 Mega Sale 之後，編輯部再為大家搜羅實用家品、電子產品類的雙 11 優惠！踏入 11 月，IKEA 逾 4,000 款家品減至 88 折，小米為期兩星期的 Mega Sale 更可買手機送無線吸塵器，豐澤則大搞每朝限量搶電視、手提電腦，Apple 產品更低至 84 折！即睇優惠詳情。



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雙11優惠｜IKEA︰網上購物節逾4,000款家品減價！滿額免運費

 

　　IKEA 網店由即日起至 11 月 14 日推出「雙 11」網上限時優惠，超過 4,000 款床上用品、家居收納產品、燈飾、家居擺設、煮食用品及餐具、地氈等都低至 88 折。像 VINTERFINT LED 人造聖誕樹本來要近 $800，折後只需 $703.9；BLÅHUVA 遮光窗簾亦由 $499.9 減至 $439.9；家居小物如 BLODLÖNN 鏡、KOPPLA 六頭拖板、KLOCKIS 4 合 1 時鐘等同樣有折！趁減價入手燈飾、擺設，於聖誕、新年前重新布置家居，也是個好時機。

 

　　若要買 IKEA 的大型家具，網上購物節期間於網店購物全單滿 $4,000，亦有免費送貨服務！

 

VINTERFINT LED人造聖誕樹

BLÅHUVA 遮光窗簾

BLIDVÄDER 座檯燈

SOPPROT 拉出式抽屜組合

 

IKEA 雙 11 網上購物節

詳情按此

 

雙11優惠｜小米︰為期兩星期Mega Sale！買手機送無線吸塵器/ Mi 11i 86折入手

 

　　出名性價比高的小米也剛開展一連兩星期的雙 11 優惠，包括每日限量搶人氣產品、派發折上折現金券、買滿 $1,111 即賞 $1,111 優惠券禮包等，優惠 item 由手機、家電至智能產品都有。米粉可重點留意小米手機的優惠，就如入手 Xiaomi 11T Pro 即送米家無線吸塵器 mini，比 tote bag 贈品有用多了！原價為 $4,399 的 Mi 11i 也直接減 $400，加上 $200 現金券後只需 $3,799，變相 86 折買到。

 

 

小米 11.11 Mega Sale

詳情按此

 

雙11優惠｜豐澤︰每朝限量搶電視、手提電腦！Apple產品低至84折

 

　　豐澤網店由即日起舉行「雙11 狂歡購物折」，最刺激一定是每日 10am 搶熱賣優惠產品，一連 11 日有不同電子產品低至 $111，像 SKYWORTH SUC7500 LED 液晶體電視 $1,711（原價 $3,890）、GoGoLeash 4 合 1 智慧狗帶 $111（原價 $599）、MSI 微星 Thin GF63 12UC RTX3050 電競手提電腦 $4,711（原價 $6,499）、Hallmark 前揭式可擴充行李箱 $911（原價 $2,580）。

 

　　值得留意還有「超級品牌優惠」，即日起至 11 月 7 日先推出 Apple 產品優惠，包括 iPhone 15 Pro $9,199 起（原價 $9,399）、MacBook Air 15吋（M2） $$9,869 起（原價 $10,499）、 等低至 84 折。

 

 

豐澤雙 11 狂歡購物折

詳情按此

 

 

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