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02/11/2023

銀髮商機 | 睇準老齡化商機，會計師轉跑道變身保健品牌老闆！正品藥業銷售額增長達300%

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正品藥業有限公司董事總經理張運裕表示，疫情後大眾更重視健康，就算經濟不穩也願意照顧好自己，故對保健品市場很有信心。（湯致遠攝）

 

　　轉行從來不容易，正品藥業有限公司董事總經理張運裕在2020年收購正品藥業，在疫下由會計師變身為保健品牌老闆，學習新行業知識、應對市場新變化、管理「老員工」。

 

　　兩年多後，品牌不但增加了產品，張運裕指銷售額更達到300%的增長。「銷售未到達高峰期，一些產品仍然供不應求。」

 

　　張運裕相信，疫後大眾更重視身體健康，加上香港人口老化，都是有利保健品市場的未來發展。事實上，研究機構NIQ BASES早前在多個亞洲市場進行調查，發現香港消費者在經濟壓力較重的情況下，仍然最關心自身體格健康。他們在選購快速消費品時，體格健康（近3成）和精神健康（逾15%）是最關心的事項。而政府統計處10月中發表的「2022年至2046年香港人口推算」專題文章指出，未來人口預期持續高齡化，65歲及以上長者的比例，推算將由2021年的20.5%上升至2046年的36.0%。

 

　　出身會計師的張運裕最重視數據，但做保健行業，更需要了解不同的醫學及保健知識。「公司有藥劑師，我亦不斷鑽研醫學論文，留意新的科研。」雖然要由頭學起甚辛苦，但基於對香港甚至亞洲保健產品市場未來的發展甚樂觀，加上他年紀漸長注重健康知識，形容投資保健行業是「自己開心又賺到錢」。

 

關注新科研 看好老齡化商機

 

　　他指出，就算在疫情期間銷售回落，但仍然錄得增長，只是及不上2018、2019年時。「通關後，行家的銷售普遍上升約30%，我們是以倍數計。若由接手品牌時計算，當時有1元銷售額，現在已有3元。」

 

　　正品藥業早於2011年成立，創辦人本身是物理治療師，初時主攻紓緩痛症的熱灸帶，後來推出以鹿、鱷魚的保健產品。張運裕見到市面上以動物為主要原材料的保健品甚少，市場定位甚獨特，機緣巧合下決定收購，並逐步進行改革，大方向是增加產品種類，以及拓展更多市場。他提到主要循以下5方面前行：

 

科學方法展示功效 顧客添信心

 

　　（1）以學者及學術機構為產品背書：張運裕從用家的角度出發，感到保健品的功效很多時也難以確定。他找來學者、大學去為產品做檢測，以科學方法確定及展示其功效，從而增加消費者的認知及信心。

 

　　在產品上貼標籤，突出產品得到的背書、功效、檢測結果。張運裕指出，亞洲消費者買保健品時多以尋找解決問題的角度出發，如咳時會找有助「止咳」的保健品。西方人則較注重原材料，如想增加抵抗力應對不適，自行購買相應的維生素或維他命。

 

　　（2）推出新產品：正品藥業過去偏重動物性保健品，如鹿甚至海參，張運裕推出更多產品補不足，如推出NMN產品。除了自家品牌，亦以代理形式推廣其他產品，豐富整體產品線。

 

　　（3）尋找更多原材料供應：由於張運裕看好保健市場的發展，現時亦有產品如「生長鈣」供不應求，故已到澳紐等地，尋找更多鹿場等合作夥伴，希望增加產量後可做到平衡供求。由於品牌以原廠委託設計代工（Original Design Manufacturer，ODM）形式將生產全部外判，他指半年已很「勤力」，多次飛到澳、紐及日本，尋找更多生產夥伴；未來亦會更積極參加相關展覽，認識更多潛在合作夥伴。

 

　　（4）拓展海外市場：張運裕指品牌一向以本地市場及客人為主，故生意額較穩定。來年計劃拓展內地、台灣及馬來西亞市場，「主要透過經銷商進行銷售，並與傳統的連鎖零售店合作為主。」

 

　　（5）計劃開廠：當銷售持續上升，張運裕計劃未來在靠近原材料來源地的澳洲設生產線，但仍需時去做更好的計劃。

 

正品商標因為「正品」兩字普遍，早前未能在香港成功註冊，張運裕經過多番努力及提供大量文件及證據後，終獲批註冊。

 

　　談到未來的挑戰時，他指經濟不穩的影響未必大：「經濟不好時也要看醫生，注重健康。」反而，如何令消費者了解產品的獨特性，產生認同感，更不容易。

 

　　他解釋，將產品放到連鎖零售店內上架銷售未必很難，但上了架並不等於有生意。「要有獨特的技術、宣傳及推廣，才有生意。這一行，並不容易進入。」

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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