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02/11/2023

11月片單｜15套新上電影、劇集推介！真事改編《白日之下》/ 重現戴安娜經典《王冠》第6季 / 《魷魚遊戲》真人版

#ViuTV #Disney+ #劇集 #電影 #Netflix #TVB #新聞女王 #冰上火花 #扒手道奇 #非法正義 #韓劇 #與惡魔有約 #魷魚遊戲：真人挑戰賽 #王冠 #此時此刻 #精神病房也會迎來清晨 #拿破崙 #我的幸福婚約 #燃冬 #Marvel隊長2 #白日之下
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Text: Sammy Leung

　　踏入11月，又是時候說說今個月的電影及劇集，11月真的有好多套值得一看的電影、劇集推出，大家有沒有自己的心水劇集呢？今次一共會介紹15套電影及劇集，除了有Disney+、Netflix推介，今次還會有ViuTV及TVB的劇集推介！

 

【11月片單｜新上映電影推介】1. 白日之下 - In Broad Daylight：真人真事改編！記者潛入殘疾院舍揭露院友非人道生活

 

　　《白日之下》由林保怡、余香凝、姜大衛、梁雍婷、龔慈恩主演，由真人真事改編，以當年劍橋護老院虐待院友事件為題材。故事講述有一間新聞社接獲有關殘疾院舍「彩橋之家」虐待院友的線報，所以偵查小組為揭露殘疾院舍問題，派了記者凌曉琪潛入院舍，才揭發殘疾院舍的非人道生活。

 

圖片來源：《白日之下》

 

圖片來源：《白日之下》

 

圖片來源：《白日之下》

 

即睇預告片︰

 

 

上映日期：已上映

 

【11月片單｜新上映電影推介】2. Marvel隊長2 - The Marvels：3位超級英雄需要合作拯救宇宙

 

　　《Marvel隊長2》由布麗·拉森、伊曼·維拉尼、泰娜·帕麗斯主演，故事講述3位有超能力的超級英雄，包括Marvel隊長、莫妮卡及Ms. Marvel，他們只要一用超能力就會互換位置，所以為了拯救宇宙需要合作。各位Marvel迷，記得不要錯過！

 

圖片來源：Marvel隊長2

 

圖片來源：Marvel隊長2

 

即睇預告片︰

 

 

上映日期：11月8日

 

下頁即睇燃冬+拿破崙

 

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