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02/11/2023

MIRROR成軍5周年 | 迪士尼與粉絲玩一日！Lokman、Alton無懼被影黑圖？Edan呼籲Fans留意官方活動消息勿受騙

#呂爵安 #MIRROR #盧瀚霆 #組合 #姜濤 #Disney #王智德 #楊樂文 #邱士縉 #江熚生 #李駿傑
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　　人氣男團MIRROR在11月3日是成軍5周年的日子，今日12子在迪士尼，與一萬二千位鏡粉（MIRROR fans暱稱）狂歡一日，他們分別玩不同的機動遊戲，與鏡粉互動；及後換上冬裝，以棒球褸造型出現，分別在3架巡遊車上，跟沿途兩旁等候多時的鏡粉打招呼、揮手，其中盧瀚霆（Anson Lo）不時派「心心」，而姜濤就靠近柱邊不斷擺甫士讓鏡粉拍照。

 

MIRROR成軍5周年。（《晴報》圖片）

巡遊喇！（《晴報》圖片）

 

　　活動未開始前，12子接受訪問，江熚生（Anson Kong）透露每位成員都會負責不同環節，「我係玩灰熊山谷，我覺得係開心，因為平時都有好多人排隊。」Anson Lo就玩咖啡杯機動遊戲，他知道後面有難色，並笑說：「我係咖啡杯咩？有冇得調？應該ok嘅，唔係好快啫！」有人提議他與王智德（Alton）同車，一定會被轉到暈，Anson Kong笑說：「Alton要扭到個杯升起！」最後Anson Lo與李駿傑（Jeremy）坐同一架咖啡杯，他在IG出post，留言笑指自己「享受中」。

 

 

　　至於姜濤就玩森林河流之旅，他竟然未玩先驚，怕暈船浪，並帶備精油、暈浪丸止暈，問他是否需要穿救生衣？姜濤說：「我識游水。」楊樂文（Lokman）最期待登上巡遊車，笑言可以扮演得意的卡通人物，Anson Kong說：「我哋盡量用公主嘅狀態嚟呈現畀大家睇…」Lokman很大反應：「你咋！你咋！我等睇！」Anson Kong笑著回答：「ok，冇問題，我係Elsa！」

 

　　提到玩機動遊戲時，是否擔心被影到黑圖？Lokman說：「玩得都好難控制，除非特登擺個靚樣。」Anson Kong：「機動遊戲臨尾咪有個位影相…」Alton即說：「從來冇靚過！」對於有爵屎（呂爵安Edan fans暱稱）揚言要影到偶像的鼻孔，他聞後非常淡定地說：「都見怪不怪啦！又唔係未見過，所以都係順其自然，享受。（會唔會控制吓自己嘅尖叫聲？）玩灰熊山谷應該ok吖嘛，我幾年前玩過，嗰次真係嗌得好勁，我會嘗試控制吓，唔可以太失禮，喺fans側邊嘅話。」邱士縉（Stanley）笑言在出發時，忍不住影大家的醜態，重申已經相對留手。

 

Edan好醒神呀！（mirror.weare IG）

 

　　此外，對於有爵屎受騙，Edan說：「我唔知係咪淨係得我啲fans？好似話11月有個MIRROR private嘅簽唱會，真係有fans畀錢參加，慘囉，被人呃，完全冇啲咁嘅活動，大家要聽官方資訊，唔好咁易被人呃，小心啲。」至於Edan的粉絲後援會早前突然宣布解散，Edan指公司有協助處理換屆事宜，「暫時好混亂，有好多唔同嘅候選，有好多起底，互相攻擊，我覺得應該要停止，用一個好啲方法去處理，所以公司幫手處理換屆嘅過程，純粹都係hold住件事，最後都係由fans club獨立去經營。」

 

轉載自: 晴報

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