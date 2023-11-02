  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
玄來更精彩
小薯茶水間職場英語教室行政人員有種生活風水蔣知識命運占星台我做Marketing辦公室政治廣告背後銷售達人飛凡年輕夢HR唔易做職場女王裳色．惜裳英倫出走日記
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

02/11/2023

玄學面相 | 一種面相易吸引年輕男士+愛得痴纏！何謂「嫩葉桃花」？教你2方法輕易搵另一半

#玄學 #女子 #面相 #桃花 #追求者 #相學 #特徵 #面相分析 #命理
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 黃美雲

    黃美雲

    黃美雲小姐(Ms. Amy Wong)有豐富公關廣告經驗，現為廣告公司合夥人，亦是Media Training及溝通技巧的培訓專才。

    黃小姐研究玄學多年，並根據其豐富的商場經驗，融會形象包裝、掌相學、望診學、身體語言、溝通技巧、談判策略、危機管理等學問，編創了「極速性格解碼學」課程，為行政人員提供另類管理智慧。她先後為渣打銀行、香港中華煤氣有限公司、賽馬會等主持培訓課程。

    曾以黃愛媚的筆名，在報章雜誌撰寫專欄，出版的書包括《公關十八般武藝》。

    玄來更精彩

    本欄逢周四更新

　　場面火爆！

 

　　姊姊氣沖沖地控訴弟弟被女人包養、還是個又老又醜的女人（金主唔使靚嗰噃）。

 

　　弟弟笑嘻嘻地說不是那回事，只是姊姊每次打電話來劈頭就罵，他覺得煩，就不解釋了（非常之Z世代）。

 

　　讓我們迅速rewind（回帶）至電視節目中。小伙子初登場時，他一點都不像又hea又爛的軟飯王，是個陽光男孩，白上衣飄著兩朵大紅花 – 乾乾淨淨的青春、彈彈跳跳的陽光。

 

　　這是國內電視「告白吧」真人騷，在主持人和嘉賓的一番盤問後，包養的迷團漸漸解開：

 

　　他21歲，日間在燒烤店工作，月薪3,500，晚上去女朋友的民宿看店，沒有收工資，但女朋友讓他刷一張卡、上限為3,000，低於市場薪金，這樣看來，當然不似一買一賣的關係啦。

 

　　親生姊姊仍然覺得這是離經叛道，氣炸了，主持人勸她先平靜下來，讓他介紹她口中的「老女人」出場。

 

　　這出場真是充滿氣場和動感，這女人像脫韁野馬般飛奔到男友懷中，男孩子立刻將她抱起旋轉，更震撼的，是這位想像中的「老女人」竟然又苗條又俏麗，長髮披肩，充滿柔情和自信，震懾全場，原來這「神級姐姐」31歲，嬌嬈動人，不知是否因有愛情滋潤，簡直發光。

 

　　本來噴火的親生姊姊楞一楞後，責問她說：「你很漂亮，為甚麼跟我弟弟、和你小很多的男孩子在一起？」

 

　　「你也覺得你弟弟優秀嗎？」

 

　　回答大方得體，四両撥千斤、贏盡觀眾心。

 

　　不過老姊仍然不為所動，堅持要弟弟二揀一：一是揀親人；一是揀愛人。又說自己為弟弟已有安排、想他上大學。

 

　　結果當然沒有懸念啦，男孩子講心唔講親（呢位親人都好似唔係幾合理啫。）

 

　　怎樣的女子面相會吸引年輕男士、而且愛得痴纏呢？

 

　　相學上有個頗有詩意的名稱，叫「嫩葉桃花」，指女子在笑時，會由鼻樑幅射出一撮幼紋，至眼頭及鼻兩旁，笑時出現，笑完消失，這是動相，代表她常有比自己年青的追求者。

 

　　有這特徵的女士，自然多（年）青（的）兵。就算對沒有這特徵但正在尋覓愛情的女子來說，也有啟示，就是：第一，要動，一味宅一味自閉是找不到愛情出路的；第二，要笑，陽光吸引蝴蝶……

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

我要回應

更多玄來更精彩文章

你可能感興趣

#玄學 #女子 #面相 #桃花 #追求者 #相學 #特徵 #面相分析 #命理

更多職場文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

萬聖節特輯！靈靈法帶你睇蘭桂坊風水！邊間Club最易有豔遇？要增強桃花運要著呢個顏色嘅衫！│港古仔

etnet.com.hk