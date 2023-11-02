玄學面相 | 一種面相易吸引年輕男士+愛得痴纏！何謂「嫩葉桃花」？教你2方法輕易搵另一半

場面火爆！

姊姊氣沖沖地控訴弟弟被女人包養、還是個又老又醜的女人（金主唔使靚嗰噃）。

弟弟笑嘻嘻地說不是那回事，只是姊姊每次打電話來劈頭就罵，他覺得煩，就不解釋了（非常之Z世代）。

讓我們迅速rewind（回帶）至電視節目中。小伙子初登場時，他一點都不像又hea又爛的軟飯王，是個陽光男孩，白上衣飄著兩朵大紅花 – 乾乾淨淨的青春、彈彈跳跳的陽光。

這是國內電視「告白吧」真人騷，在主持人和嘉賓的一番盤問後，包養的迷團漸漸解開：

他21歲，日間在燒烤店工作，月薪3,500，晚上去女朋友的民宿看店，沒有收工資，但女朋友讓他刷一張卡、上限為3,000，低於市場薪金，這樣看來，當然不似一買一賣的關係啦。

親生姊姊仍然覺得這是離經叛道，氣炸了，主持人勸她先平靜下來，讓他介紹她口中的「老女人」出場。

這出場真是充滿氣場和動感，這女人像脫韁野馬般飛奔到男友懷中，男孩子立刻將她抱起旋轉，更震撼的，是這位想像中的「老女人」竟然又苗條又俏麗，長髮披肩，充滿柔情和自信，震懾全場，原來這「神級姐姐」31歲，嬌嬈動人，不知是否因有愛情滋潤，簡直發光。

本來噴火的親生姊姊楞一楞後，責問她說：「你很漂亮，為甚麼跟我弟弟、和你小很多的男孩子在一起？」

「你也覺得你弟弟優秀嗎？」

回答大方得體，四両撥千斤、贏盡觀眾心。

不過老姊仍然不為所動，堅持要弟弟二揀一：一是揀親人；一是揀愛人。又說自己為弟弟已有安排、想他上大學。

結果當然沒有懸念啦，男孩子講心唔講親（呢位親人都好似唔係幾合理啫。）

怎樣的女子面相會吸引年輕男士、而且愛得痴纏呢？

相學上有個頗有詩意的名稱，叫「嫩葉桃花」，指女子在笑時，會由鼻樑幅射出一撮幼紋，至眼頭及鼻兩旁，笑時出現，笑完消失，這是動相，代表她常有比自己年青的追求者。

有這特徵的女士，自然多（年）青（的）兵。就算對沒有這特徵但正在尋覓愛情的女子來說，也有啟示，就是：第一，要動，一味宅一味自閉是找不到愛情出路的；第二，要笑，陽光吸引蝴蝶……