11月自助餐推介 | 五星酒店池畔炭火燒烤派對／超抵4位以上75折任食海鮮半自助餐／青馬橋海景歎菇菌盛宴／周末限定西班牙海鮮炒飯

踏入初秋，除了是擦大閘蟹旺季外，各大餐廳及酒店的自助餐也開始換上新形象，加入不少以秋冬當造食材入饌的特別菜式，例如有時令菇菌、「火氣十足」的阿根廷炭燒燒烤、矜貴花膠生蠔及精選海陸海鮮肉類為主題，讓食客在11月也能歎返餐特別又滿足的自助餐！你有無心水？

11月自助餐推介 | 1. 露天池畔歎阿根廷地道炭燒燒烤！必試阿根廷和牛配青醬 、南美芝士洋葱餡餅── The Grill

燒烤，是阿根廷最地道的美食之一！香港君悅酒店露天池畔餐廳The Grill，最近就與阿根廷總領事館合作，邀請到布宜諾斯艾利斯人氣餐廳MADRE ROJAS的星級廚師Juan Ignacio Barcos為大家挑選一系列阿根廷地道招牌美食，讓食客就算留在香港也能一嘗正宗南美燒烤風味。

Juan的精選包括阿根廷著名的冷盤，如有檸檬汁醃帶子及大蝦、阿根廷和牛肉片、各款特製沙律等，清新開胃；亦有大西洋龍蝦、帶子及自家製煙燻三文魚等凍海鮮，新鮮味美。

而最吸引的炭燒菜式方面，就有阿根廷和牛配青醬、阿根廷肉腸配紅咖喱、南美特色芝士洋葱empanada餡餅、有機安格斯牛扒配烤大葱，充滿南美風情。

最後記得要嘗嘗阿根廷特色甜品，包括朱古力夾心餅、焦糖麵包布甸等，以及由酒店首席侍酒師Maxime Duval特意挑選的阿根廷葡萄酒，來個全方位阿根廷燒烤體驗！

The Grill露天池畔餐廳「阿根廷主題燒烤」自助餐

日期︰即日起至11月30日晚上6時至10時

地址︰灣仔港灣道1號香港君悅酒店11樓

價錢（另加一服務費）：成人$598、小童（6-12歲）$299

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