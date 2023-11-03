康文署28個暖水游泳池開放至明年3月！29個泳灘暫停提供救生服務！即睇相關泳池、泳灘名單、開放時間

天氣漸涼，各位游泳好手抵受得住凍冰冰的池水嗎？康文署宣布11月開始在各區開放共28個提供暖水游泳池，大家不用間斷自己的游泳習慣，在冬天也能勤做運動！暖水池開放同時，部分泳灘的救生服務就會於冬季「收爐」！即睇有無你去開的泳池及泳灘！

11月起開放28個暖水游泳池！

康文署公布於11月至明年3月冬季期間會於各區開放28個提供暖水游泳設施的游泳池，當中包括位於維多利亞公園、九龍公園及城門谷等熱門游泳池，遍佈港九新界，大家可以尋找附近的泳池，暖住游水！

（圖片來源：CreateHK）

【香港島】

中西區

1. 堅尼地城游泳池

2. 中山紀念公園游泳池

東區

1. 港島東游泳池

2. 小西灣游泳池

灣仔區

1. 摩理臣山游泳池

2. 維多利亞公園游泳池

3. 灣仔游泳池

【九龍區】

九龍城

1. 何文田游泳池

觀塘

1. 觀塘游泳池

2. 藍田游泳池

深水埗

1. 荔枝角公園游泳池

2. 深水埗公園游泳池

黃大仙

1. 斧山道游泳池

2. 摩士公園游泳池

油尖旺

1. 九龍公園游泳池

2. 大角咀游泳池

【新界區】

離島

1. 東涌游泳池

葵青

1. 青衣西南游泳池

北區

1. 粉嶺游泳池

西貢

1. 將軍澳游泳池

沙田

1. 顯田游泳池

2. 沙田賽馬會游泳池

大埔

1. 東昌街游泳池

荃灣

1. 城門谷游泳池

屯門

1. 屯門西北游泳池

2. 屯門游泳池

元朗

1. 屏山天水圍游泳池

不過，部分泳池需要進行維修，因此會暫停開放，記得mark低以下時間，以免摸門釘！

游泳池（暫停開放日期）

1. 灣仔游泳池（12月1日至2024年1月20日）

2. 觀塘游泳池（2024年1月2日至2月21日）

3. 中山紀念公園游泳池（2024年2月1日至6月30日）

4. 維多利亞公園游泳池（2024年2月17日至4月17日）

5. 深水埗公園游泳池（2024年2月25日至4月15日）

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