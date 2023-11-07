綠營民望急跌，藍白合勝算增

距離台灣的總統大選只剩兩個多月，國民黨推出堪稱史上最弱的候選人，讓支持者不只是焦慮不已，而是到了崩潰和直接放棄的程度。最近跟一群深藍朋友聚餐意外發現，原來他們想出了一個匪夷所思的反敗為勝絕招：集中選票投給台獨色彩鮮明的民進黨候選人賴清德。因為這批藍到出汁的朋友深信，只要賴清德當選，勢必頻頻出招搞台獨，大陸方面不會再忍讓，肯定短時間內統一台灣，也算另類贏得選舉。

這可能是相當極端的偏少數例子，但藍營支持者如此絕望，在於國民黨推出新北市長侯友宜擔任候選人以來，民調一直穩居倒數第一，而且長期輸給第一名的賴清德一倍以上。眼看勝選無望，因此產生拉攏民調排第二的民眾黨主席柯文哲，組成一組候選人參選的對策。因為當時兩人民調加起來和賴清德接近，所謂「藍白合」呼聲應運而生。

國民黨主席朱立倫（右）和民眾黨主席柯文哲（左）會談，也解決不了「藍白合」正副總統候選人選產生方式。

但兩黨合作，有很多現實上和利益上的問題要解決，而且民調數字能贏賴清德，真實選票數字未必如此。例如柯文哲的支持者，有大部分是不喜歡國民黨的年輕族群，亦有不滿藍綠兩黨的中間選民，就算兩黨合作，他們也未必願意投票支持國民黨。而另一情況就是，合作後當副手政黨的支持者，往往因為失望或者不滿而不去投票，兩黨合作後所得的選票數目，肯定不會是1+1等於2，只會少於2。也因此，讓「藍白合」整件事的談判缺乏強力誘因，賴清德陣營更抱著看好戲心態，不時冷嘲熱諷。

不過選情最近出現重大轉機，民進黨立委趙天麟大陸小三事件，讓賴清德選情嚴重受創。根據綠營背景的美麗島電子報最新民調，賴清德支持度33.7%，比上月下跌6.3個百分點；侯友宜24.6%，上升2.2個百分點；柯文哲23.9%，上升2.3個百分點。侯柯兩人支持度加起來，從原來與賴清德不相伯仲，變成贏綠營多達14.8個百分點，就算扣除上述導致1+1少於2的因素，也變成有機會獲勝，起碼有奮力一搏的空間。

民調還反映出讓綠營震驚的數字，在詢問受訪者「2024選總統絕對不會投誰或最不希望看到誰當選總統」的意向中，賴清德獲29.2%排第一、柯文哲14.8%、郭台銘13.2%、侯友宜11.1%。看來侯友宜似乎有鹹魚翻生的跡象，也為藍營支持者帶來一線勝利曙光。

國民黨總統候選人侯友宜（圖）受惠民進黨立委趙天麟大陸小三事件，近期民調有明顯起色。

可是藍白要結合，有如兩個各懷鬼胎，也缺乏感情基礎的人要結婚，談何容易。基於共同利益的政策婚姻，前提是有一個公平合理的機制。「白」的柯文哲是醫師出身，非傳統的政治人物，所以他相信科學數字，而不是憑政治直覺在做政治盤算或打選戰，所以柯文哲始終堅持全民調，誰領先就誰當總統候選人，落後的那個就當副手；而侯友宜包袱重，遲遲不肯鬆口。但一般預料，為了擊敗共同敵人賴清德，而且在勝選機會看好的情況下，就算再怎麼心不甘情不願，藍與白最後一定合。