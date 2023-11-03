近年，ESG主題投資愈來愈受投資者關注，究竟甚麼是ESG呢？其實ESG是指企業對環境（environmental）、社會（social）及企業管治（corporate governance）的關注。環境方面，主要是關於氣候變化、能源效益、生物多樣性、環境污染等議題。社會方面，是關於社會負任，例如多元性、文化保存、勞工權益等。至於企業管治，是有關公司董事會架構、管理層薪酬、反貪腐、股東權益等。

ESG投資，是指在作出投資決策過程之中，除了考慮目標公司的盈利能力之外，還加入ESG作為考慮因素。ESG投資愈來愈受投資者重視，主因市場意識到企業推行ESG可以帶來的正面效益，提高公司聲譽。

在香港，ESG相關的投資產品日漸多元化，當中包括ESG基金。為了促進ESG基金的發展，香港證監會制訂了「獲證監會認可ESG基金列表」。過去3年，香港證監會認可ESG基金的數量由幾十隻，大幅增加至目前超過180隻。基金種類亦更加多元化，除了環球股票及債券基金之外，近年亦增加了不少單一市場或行業基金。投資者亦可以透過香港證監會的網站，找到相關「獲證監會認可ESG基金列表」。這些基金投資主題的例子包括氣候變化、可持續性、環境、社會、糧食安全、營養、水資源與林木業等。而相關「獲證監會認可」的ESG基金，其管理公司需要聲明及確認其推出的ESG基金遵守證監會的規定，將ESG因素納入為主要投資重點。

值得投資者注意的是，相關「獲證監會認可」的ESG基金，他們的投資重點與風格，可能採用不同的策略，以達致ESG的要求重點，而並不表示相關產品獲得官方推介，或相關表現保證，也不代表適合任何特定投資者。

另一方面，現時市面上亦有非證監會認可的基金聲稱有ESG元素，對於此類產品投資者可參考ESG評級機構為相關產品打的「分數」。評級機構會根據基金公司自願披露的資料來評分，而不同評級機構會採用自己的衡量標準，所以有可能出現同一家企業／基金獲得不同ESG評級的情況。一般而言，企業愈深入實踐ESG，得分就愈高，而較常見的評級機構包括香港品質保證局及明晟MSCI。

所以，投資者在購買任何投資產品之前，都應該需要了解相關產品嘅性質同風險，是否適合作為投資標的。

撰文：光大證券國際證券策略師 伍禮賢