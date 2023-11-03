普通話Friday｜香港放寬代幣化證券 散戶都買得？| WEB 3發展具獨特優勢 | 比特幣現貨ETF將獲批 刺激認購潮？

嘉賓：潘渡投資有限公司行政總裁兼董事 任駿菲

香港證券會（SFC）將放寬代幣化證券，撤銷「僅限專業投資者」的限制，意味散戶也可部署，對於現實資產代幣化，投資者應如何把握箇中機遇？另外要留意甚麼風險？綜觀過去一年，WEB 3.0在本港發展速度迅速，惟同一時間爆出JPEX事件，受害人涉逾2500人，涉案金額亦高達15億港元，反映監管出現漏洞，政府在把握發展機遇與管理風險之間，有著怎樣的角色？投資者應如何保障自己？另外，比特幣10月升幅逾28%，有分析歸因於比特幣現貨ETF在美國即將獲批，今年成事機會有多大？屆時將會出現新一輪認購潮？

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