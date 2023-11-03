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03/11/2023

投資詐騙 | 名人投資廣告有機會是詐騙！有人誤信帖文下載虛假投資App被呃$600萬！守網者教2 Steps減社交平台虛假投資帖文 + 11個虛假投資App公開

#打工仔 #投資 #投資app #守網者 #警方 #網上投資騙案 #投資廣告 #騙案 #虛假
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Text: Sammy Leung

　　相信大家或多或少都有投資的習慣，部分人更會有機會使用不同的投資App，而近日「守網者」在Facebook發文指，過去一周香港警方接報超過110宗網上投資騙案，更公布了一種常見假冒名人的投資廣告騙案及多個虛假投資App。想知詳情？即睇！

 

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WhatsApp騙案｜收到視像來電點處理？警方︰或以AI換臉行騙！官方教5招加強帳戶私隱設定！同場加映︰網傳按「封鎖」鍵即被hack！警方連Meta闢謠解說

 

社交平台充斥假冒名人投資廣告

 

　　「守網者」計劃由香港警務處網絡安全及科技罪案調查科全力支援，而守網者不時會在其社交平台公布不同的網上騙案，而今次就要說說假冒名人的投資廣告。守網者指，社交平台充斥著假冒政界名人、演員、KOL推介的投資帖文。如果大家曾關注投資新聞或資訊，社交平台能夠透過演算法向你推介不同的「贊助」內容。而這些「贊助」內容部分有機會是騙徒透過付費推廣的，即是你看到的有機會是詐騙內容！如果你想減少看到這些疑似虛假投資「贊助」內容，可以怎樣做呢？

 

圖片來源：守網者Facebook

 

守網者教2 Steps防假冒名人投資廣告

 

　　守網者就教了一個方法，大家可以跟著以下2 Steps做：

 

●　按下帖文右上角的「⋯」選項

●　選擇「隱藏」或「舉報廣告」，完成便可！

 

超過110宗網上投資騙案 損失金額逾$1億

 

　　守網者解釋，假如你隱藏或舉報相關內容愈多，即是你對該類型的內容不感興趣，社交平台都會減少推介。守網者指過去一周，警方已接報超過110宗網上投資騙案，總共損失金額逾$1億元。

 

虛假投資App名單

 

　　而當中一宗案件是一名女士誤信投資帖文並按下連結，進了了一個名為「KKR 環球財經交流群-68群」的群組，群內的「客戶服務員」游說她下載虛假投資App。事主在虛假投資App內開設帳戶，並分別將超過$600萬元投資本金轉帳至騙徒的本地銀行戶口。轉帳時，銀行職員察覺異樣，曾問及有關款項用途，但事主一時被蒙蔽下堅持付款。其後平台以不同藉口阻止事主提出款項，事主才發現已經中招。守網者在過去2星期所公布在報案出現的虛假投資App，名單如下，大家見到千祈唔好下載！

 

1.    ETH-EOS

2.    MetaTrader5

3.    EXZQ

4.    中華通

5.    滬聯戶融

6.    富安達

7.    易方機構證券

8.    南向聯合

9.    經緯通

10.    國海-金探通

11.    勤豐國際

 

　　大家需要注意，上述部分群組和假 App 假借同名投資產品，或與真實金融服務公司名稱相近；而守網者提醒，切勿輕信自來的投資專家，如果對方要求你在非官方渠道下載手機App投資內地股票，就一定要小心了！

 

圖片來源：守網者Facebook

 

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