Deliveroo旺角街頭免費派美食！由早到晚派民聲冰室肉餅山、椰小盅滋潤湯水、焗豬扒飯！外賣自取低至5折、指定餐廳買滿$100減$50！即睇優惠詳情

戶戶送為慶祝8週年，Deliveroo以港式大牌檔特色為主題，聯乘4間餐廳於11月12日在旺角免費派招牌美食，當中更有大坑明星食堂民聲冰室的肉餅山！是次戶戶送限定活動除了街頭大派美食外，還有全新低至5折外賣優惠！

11月12日旺角商場外派肉餅、湯水、豬扒飯！

戶戶送推出「戶戶送大排檔」活動，今次8週年活動就找來4間最能夠實踐「DeliveRule」的外賣餐廳，包括民聲冰室、椰小盅、Pigsman碧士文及屏山老地方，於11月12日中午12時至下午8時，在旺角THE FOREST地下廣場大派免費特色美食！尚未登記戶戶送的大家只需下載戶戶送應用程式，以及現有常客只需追蹤戶戶送Instagram，兩者皆需同意接收有關戶戶送活動及優惠推廣資訊，就可以立即免費換領美食一碗，名額有限，先到先得，送完即止！

1. 民聲冰室：中午12時至下午2時

民聲冰室的招牌肉餅山一直都吸引很多人慕名前往，老闆娘每日人手剁碎豬肉保持味道及口感，彈牙厚實的嫩滑肉餅令不少藝人也會幫襯，成為「明星飯堂」！民聲冰室將會於中午12時至下午2時免費派發「肉餅」及「手撕雞」，讓大家在九龍都能品嘗到民聲冰室的美食！

（圖片來源：Deliveroo）

2. 椰小盅：下午2時至4時

過了午餐時段，到下午2時至4時可以喝點滋補湯水補身！由3位90後大學生創辦的椰小盅將會派發「織金竹笙子排椰小盅」、「蟲草花乾貝土雞燉鮮鮑椰小盅」、「長白山鮮人參燉烏雞」及「深海螺片雞腿燉盅湯」！每日新鮮燉製的湯以精選椰子作為燉盅，再用純椰子水作為原湯水與新鮮食材融合，保留椰子的清甜加上不同的滋潤食材，發揮各種功效，如「蟲草花乾貝土雞燉鮮鮑椰小盅」以廣東清遠雞燉大連野生鮑，加入乾貝和蟲草花，令鮮味再度提升，更有平肝固腎、提升免疫力的功效。

（圖片來源：Deliveroo）

3. Pigsman 碧士文：下午4時至下午6時

到下午4時至6時就到西餐美食大放送！Pigsman 碧士文將會以「卡邦尼焗豬扒飯配温泉蛋」、「手打豬肉丸」、「避風塘豬扒飯」，以不同的醬汁和香料，配上豬扒及豬肉煮成主食，震懾大家的味蕾！餐廳還以精緻外送包裝「護送」食物，讓大家拿回家打開時還十分新鮮及完整。

（圖片來源：Deliveroo）

4. 屏山老地方：下午6時至晚上8時

晚間時段回到港式茶餐廳的主場！屏山老地方以超過50款煎肉餅而聞名，亦運用不同食材入餡製作肉餅，帶來驚喜感覺。餐廳帶來「梅菜蒸肉餅」、「鹹魚蓮藕煎肉餅」、「辣味菜脯煙肉煎肉餅」及「地瓜煎肉餅飯」，香口肉餅伴飯一流！

（圖片來源：Deliveroo）

「戶戶送大排檔」活動詳情

日期： 11月12日（星期日）

時間：中午12時至下午8時

地點：旺角THE FOREST 地下廣場

換領方法：

1. 戶戶送新用戶只需下載戶戶送應用程式並同意接收有關戶戶送活動及優惠推廣資訊，即可免費換領美食乙碗。

2. 戶戶送現有用戶只需追蹤戶戶送Instagram，並同意接收有關戶戶送活動及優惠推廣資訊，即可免費換領美食乙碗。

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（圖片來源：Deliveroo）

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