東涌昂坪一日遊｜美食+打卡好去處公開︰行山賞天壇大佛、鳳凰山/ 日本得獎海鮮丼/ 逛名牌outlet！lululemon、Marimekko首次登場

秋意漸濃，又是行山郊遊的好時機，今次帶大家去東涌、昂坪一日遊，登上香港第八高的彌勒山，沿郊遊徑輕鬆登山賞鳳凰山、機場全景，於新設觀景台更可看到天壇大佛及港珠澳大橋。回到東涌市區，大家不妨先到東薈城的日本得獎過江龍つじ半，細味「一丼二食」海鮮丼；吃飽再逛名牌 outlet，最近 lululemon、Marimekko outlet 都首次進駐。單車友更可考慮慢遊馬灣涌村、東涌炮台，細賞不一樣的風景。

東涌好去處｜01 彌勒山郊遊徑！輕鬆登山賞天壇大佛、鳳凰山、港珠澳大橋

貴為香港第八高山峰，彌勒山高達海拔 752 米，沿住彌勒山郊遊徑慢慢登山，可細賞天壇大佛及港珠澳大橋的壯麗景色，途中經過新開昂坪觀景台更可俯瞰昂坪美景，全長約 5 公里，路程不算崎嶇，只需逾 2 小時便能輕鬆走完，新手都行到！（中途不設補給站，部分路段對行山新手頗為陡峭，大家記得準備充足才與朋友登山。）

（圖片來源︰旅遊事務署）

大家可由東涌出發，先乘坐 2、23 或假日開出的 1R 巴士或纜車前往昂坪，下車後沿指示牌往昂坪戴維斯青年旅舍方向走，經過旅舍後再步行約 10 分鐘，便抵達郊遊徑入口的「東山法門」。彌勒山郊遊徑以環迴步道設計，穿過石門沿梯級拾級而上，初段樹木繁盛茂密，期間可遠眺大東山、鳳凰山，走了一半路程又能賞到港珠澳大橋和機場全景景色。據說秋冬時份，山上的芒草盛開，一片白茫茫最美。

（圖片來源︰旅遊事務署）

尾段就在昂坪纜車彌勒山轉向站，經昂坪棧道回到昂坪市集，中途大家見到分岔路可跟木梯登上小山丘，前往去年新設的觀景台，一次過鳥瞰天壇大佛、寶蓮禪寺、港珠澳大橋等景色，離開時按木棧道上的指示牌，回到往昂坪市集便可。

去年旅遊事務署亦聯同漁護署及土木工程拓展署在彌勒山郊遊徑旁增建觀景台。（圖片來源︰旅遊事務署）

新昂坪觀景台可賞到天壇大佛、寶蓮禪寺、港珠澳大橋等景色。（圖片來源︰旅遊事務署）

彌勒山郊遊徑

全長︰ 5 公里

需時︰約 2 小時

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