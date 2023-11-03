  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
玩樂 What’s On
Foodie What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部鹹蝦燦假日煮場吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 新餐廳 名店

03/11/2023

東涌昂坪一日遊｜美食+打卡好去處公開︰行山賞天壇大佛、鳳凰山/ 日本得獎海鮮丼/ 逛名牌outlet！lululemon、Marimekko首次登場

#東涌 #昂坪 #一日遊 #好去處 #天壇大佛 #鳳凰山 #過江龍 #海鮮丼 #名牌 #Outlet #lululemon #Marimekko #東涌炮台 #馬灣涌村 #馬灣涌村 #東薈城 #昂坪觀景台 #彌勒山郊遊徑
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Louise Yuen

　　秋意漸濃，又是行山郊遊的好時機，今次帶大家去東涌、昂坪一日遊，登上香港第八高的彌勒山，沿郊遊徑輕鬆登山賞鳳凰山、機場全景，於新設觀景台更可看到天壇大佛及港珠澳大橋。回到東涌市區，大家不妨先到東薈城的日本得獎過江龍つじ半，細味「一丼二食」海鮮丼；吃飽再逛名牌 outlet，最近 lululemon、Marimekko outlet 都首次進駐。單車友更可考慮慢遊馬灣涌村、東涌炮台，細賞不一樣的風景。

 

東涌好去處｜01 彌勒山郊遊徑！輕鬆登山賞天壇大佛、鳳凰山、港珠澳大橋

 

　　貴為香港第八高山峰，彌勒山高達海拔 752 米，沿住彌勒山郊遊徑慢慢登山，可細賞天壇大佛及港珠澳大橋的壯麗景色，途中經過新開昂坪觀景台更可俯瞰昂坪美景，全長約 5 公里，路程不算崎嶇，只需逾 2 小時便能輕鬆走完，新手都行到！（中途不設補給站，部分路段對行山新手頗為陡峭，大家記得準備充足才與朋友登山。）

 

（圖片來源︰旅遊事務署）

 

　　大家可由東涌出發，先乘坐 2、23 或假日開出的 1R 巴士或纜車前往昂坪，下車後沿指示牌往昂坪戴維斯青年旅舍方向走，經過旅舍後再步行約 10 分鐘，便抵達郊遊徑入口的「東山法門」。彌勒山郊遊徑以環迴步道設計，穿過石門沿梯級拾級而上，初段樹木繁盛茂密，期間可遠眺大東山、鳳凰山，走了一半路程又能賞到港珠澳大橋和機場全景景色。據說秋冬時份，山上的芒草盛開，一片白茫茫最美。

 

（圖片來源︰旅遊事務署）

 

　　尾段就在昂坪纜車彌勒山轉向站，經昂坪棧道回到昂坪市集，中途大家見到分岔路可跟木梯登上小山丘，前往去年新設的觀景台，一次過鳥瞰天壇大佛、寶蓮禪寺、港珠澳大橋等景色，離開時按木棧道上的指示牌，回到往昂坪市集便可。

 

去年旅遊事務署亦聯同漁護署及土木工程拓展署在彌勒山郊遊徑旁增建觀景台。（圖片來源︰旅遊事務署）

 

新昂坪觀景台可賞到天壇大佛、寶蓮禪寺、港珠澳大橋等景色。（圖片來源︰旅遊事務署）

 

彌勒山郊遊徑
全長︰ 5 公里
需時︰約 2 小時
詳情按此

 

下一頁︰日本得獎過江龍！2種食法歎豪華海鮮丼

 

etnet財經‧生活app，一app在手，天下暢遊！► 立即下載

我要回應

更多玩樂 What’s On文章

你可能感興趣

#東涌 #昂坪 #一日遊 #好去處 #天壇大佛 #鳳凰山 #過江龍 #海鮮丼 #名牌 #Outlet #lululemon #Marimekko #東涌炮台 #馬灣涌村 #馬灣涌村 #東薈城 #昂坪觀景台 #彌勒山郊遊徑

更多吃喝玩樂文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet chill賞你】「Realising Our New Central Harbourfront x AI 企劃」 星級禮遇

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

萬聖節特輯！靈靈法帶你睇蘭桂坊風水！邊間Club最易有豔遇？要增強桃花運要著呢個顏色嘅衫！│港古仔

etnet.com.hk