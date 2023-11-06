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06/11/2023

鮑鷹將對美息失控

#鮑威爾 #聯儲局 #QT #縮表
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　　鮑威爾一直對美息鷹，但這回鮑鷹將對美息失控，因為美息之後走向，已不由鮑鷹所控，而是由市場和美財政部所控。

 

　　美國的銀行流動性趨緊，致美銀行向美聯儲局借錢量，又再見新高（圖一）。

 

 

　　今年3月矽谷銀行爆煲後，美聯儲局搞了個移形換影的QE--銀行定期融資計畫(Bank Term Funding Program，BTFP)--向資金有流動性危機的銀行提供融資，以免出現由擠提帶來的銀行危機。

 

 

　　這個銀行危機之所以出現，是因為一眾美國銀行所持有的美國國債，因為美債息升，而使其債券投資蝕本，沽不出去籌資金來支付不斷來提錢的存戶。存戶之所以不斷來提錢，是因為矽谷銀行爆煲可以讓存戶的存款，除了受存款保險保障的部分，就無存了。作為存戶，自然抽資走頭。走去邊？走了去市場基金，即是幾乎等同現金的基金。

 

　　只要這些流向市場基金的資金一日不回流入美銀行體系（圖二），而又當美債息仍升時，美國的中小銀行就一直有資金緊絀，資金流動性藏危機。美聯儲局如為遏通脹而一再加息，就易帶來美國銀行的擠提危機。因此就算今時美通脹未回到美儲局欲求的2%水平，也不能不收手，讓美CPI在近兩個月稍回升。當稍後公布美10月CPI時，筆者估，美CPI仍升，但鮑鷹屆時不能不忍、忍、忍，忍手不加息。

 

 

　　美聯儲局口頭講不加息，但是有另一手去提升市場息，就是QT。美聯儲局的量化寬鬆QE是向市場買入債券，即向市場注入資金，息便跌。但自去年3月開始，就開始QT，縮表，即向市場沽出之前所買入的債券。即是向市場抽走資金，息便會升。

 

　　近月美聯儲局沽出了396億美元的美債，是自今年8月以來最多者（圖三）。問題來了，美聯儲局會否口頭講不加息，但暗地裏又大QT，自市場抽走大量資金，使市場息口難以大幅回下？當然，美聯儲局QT 396億美元，跟加息0.25厘，是小巫見大巫，但仍是巫。

 

 

　　市場上有個大大的巫，就是美財政部的沽債，左表是美財政部未來數月沽美債的數量表。市場之前估美財政部會沽多些長債來籌錢去較長遠地支付政府支出，但公布出來的是美財政部是多沽短債，少沽長債。市場的立時反應是長債端的息急速回下（圖四、圖五），而美股道指亦彈升逾500點，因為鮑鷹不再鷹，而美財政部又多借短，少借長，讓市場對12月的加息預期減了下來（圖六）。

 

 

 

 

　　講了這麼多，對市場有甚麼意義？

 

　　1. 美財政部多了借短債，少了借長債，但總體仍是要多借，對市場的資金需求整體沒有減到，到市場資金仍是有抽資作用，市場息是不易大幅回下。這就是鮑鷹所講的高息會維持較長時間，但這較長時間，不是由美聯儲局揸弗，而是由美財政部發幾多債來決定。

 

　　2. 美CPI估計是難在短期內回下見2%，反之尚有勢頭升向4%，但美聯儲局敢加息嗎？美聯儲局因CPI升而加息，又有QT去抽緊美市場銀根，而美財政部又因多發債而扯高市場息時，美聯儲局能不能不顧美銀行的資金緊絀的困局？當圖一的BTFP續升時，美國金融市場仍可穩定？

 

　　上周五(3日)港股大升，並不是因為鮑鷹不加息，而是阿爺話如果沽空會當擾亂金融，以國安法處理。當金融市場提升到國家安全層面，你叫他怎能不穩定？

 

　　投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。

 

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