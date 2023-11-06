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06/11/2023

「收租佬」的歡樂時光

#租樓 #買樓 #本港樓市 #施政迴響
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    汪敦敬

    汪敦敬先生從事地產代理業30年以上，創辦祥益地產，認為中小企不要模仿大公司的經營方針，應發展屬於自己獨有的策略去開發藍海市場。

    撰寫樓市評論文章20多年，於2009年金融海嘯後認為市場會出現新的秩序及邏輯，主力撰寫有關新常態(new normal)文章，更強調在機會成本的法則下「買不買樓也充滿風險」甚至「不買樓的風險更大」！

    近年汪氏提倡「平民財技」，認為在波譎雲詭的世道中一般市民也應該講究理財的技術，故撰寫普羅大眾也能掌握的財技分享。

    汪敦敬經營企業的格言是「上善若水」，認為營商要「追求增值不求奪財」，祥益地產高度參與社區公益及慈善活動，融為一體！

    樓市點評

    本欄每周更新

　　《施政報告》宣布後的市況如何？我們看看數據。以祥益為例，10月份持牌營業員人均開單宗數是3.6宗，比9月份的3.2宗提升了0.4宗，其中買賣成交宗數增加47%，同事成交回復了買租相若的情況。如以筆者經營的屯門區來看，二手買賣成交10月份按月增加了22%，而純粹居屋的成交增加了約1倍！10月25日《施政報告》公布後成交量比之前多了19%！
　
　　眼前的樓市不是泡沫爆破，而是一個新的常態，在樓價下跌的同時，租金卻連升8個月！樓價下跌，其實損失的只是有需要在現在出售單位的少數業主！而大部分業主仍然在樓市上繼續得益，租金連升8個月等於「收租佬」可以不斷加人工！過去8個月租金累計升了7.3%，相當可觀！而過去十多年進入樓市的買家，都享受了多年的租值（自住或收租）和低息期！正常業主在供樓過程中都會繼續儲蓄，若是，他們亦享受到近年定期的高息期，「個體戶」的「收租佬」顯然比以前得到更多！反而大財團面對商業信貸的高息和因物業重估引起的補倉，紛紛面對考驗！

 

在樓價下跌的同時，租金卻連升8個月。（資料圖片）


　　「收租佬」的處境似乎繼續看俏，2018至2022年的5年時間裏進入香港的人才約有23.5萬，而2023年截至9月份各人才入境計劃亦接獲16萬宗申請，當中超過10萬宗獲批，約6萬人已來港，其中的高才通計劃接獲5萬宗申請，當中3.9萬宗獲批。再加上大學擴大資助非本地學生限額，將吸引更多境外學生來港升學。另外《施政報告》落實「資本投資者入境計劃」，在香港投資於股票、基金、債券等資產（房地產除外）3000萬元或以上的合資格投資者，可以透過計劃申請來港，雖然有關計劃不計買房地產，但是他們來到香港一樣要買樓或者租樓！
　
　　除了租盤供不應求之外，香港是需要人才的，香港的人力資源不足，再加上社會上充斥享樂主義，活在當下的文化令到社會工時短了，工作日子少了，所以社會需要更多的人力資源，這會衍生了更大的加薪幅度和更多的外勞需求，這些都會增大了租客的購買力和數量。
　
　　最後筆者想說租賃板塊不會存在泡沫，是反映剛需的一面清晰鏡子！而很多優才或高才在貢獻租務市場之後，亦會相繼變成買家！這個龐大的數目會愈來愈對香港房地產有利，租務的強勁表現令到買賣市場的價格低迷不會走得太遠。而筆者更加強調去說，現在樓市下跌並不完全準確，目前E類單位（1721呎以上）按年比較是全面上升的，而D類單位（1075呎以上至1721呎）有部分錄得上升，亦有部分下跌。筆者強調眼前市況只是一個新常態，不是傳統的泡沫爆破令樓價下跌的情況。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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