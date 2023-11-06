姜濤@MIRROR演出被小朋友嚇到彈起！傻笑30秒唔唱歌被指咪嘴穿崩場面超尷尬

MIRROR成員姜濤日前為首屆「共創明『Teen』計劃」畢業禮擔任壓軸嘉賓，獻唱《Master Class》及《蒙着嘴說愛你》，不過當姜濤唱到《蒙着嘴說愛你》嘅尾段時受驚，令佢疑似咪咀穿崩，引起大家熱烈討論！

姜濤表示今次表演緊張過開演唱會，並稱入行以來首次在學生面前表演：「好驚見到你哋，因為我真係好老，我唔知呢個世代知唔知我係邊個。」之後佢表示自己其他歌太沉重，相比之下《蒙著嘴說愛你》已變成「兒歌」，但就認為會係一首全場都會識嘅歌。大會隨即於大熒幕播出心心畫面，之後姜濤就唱出《蒙着嘴說愛你》。

唱到尾段時，大會安排咗4位小朋友上台，但姜濤冇發現小朋友喺身邊，察覺到嘅時候成個人彈起，之後就笑住衝口而出：「你出咗嚟呀？」不過就繼續播住有佢歌聲嘅音樂。姜濤之後30幾秒都冇再「唱」，只係笑到收唔到聲，又踎低同不停掩咀笑，加上4位小朋友都目無表情，姜濤講道︰「你唔郁嘅！」姜濤想拖住其中一位弟弟嘅手，但又被半秒揈開。直至音樂播完，佢再跟另一位弟弟講︰「你係唔係好唔耐煩？」但拖住呢位小朋友嘅姐姐就用手護一護弟弟，下意識後退半步，似乎有少少嚇到，4位小朋友都冇任何回應，呆若木雞，非常尷尬。

姜濤繼續笑到首歌播完，同4位小朋友離場「走喇走喇」，不過又爭啲走錯方向，要靠主持人叫住佢去另一邊離開。唔少網民都有疑問佢係咪咪嘴穿崩，又指佢冇「唱」完全程，好唔專業；不過都有人力撐佢播出嘅只係「墊底聲」，姜濤喺台上仍然要真唱。

轉載自晴報