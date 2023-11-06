尹光演唱會 | 14年後再踏紅館又唱又跳快歌Medley！與年輕Youtuber小薯茄FINALLY、試當真合唱經典金曲

「尹光 Wan K. 宇宙巡邏演唱會 2023」昨晚 (4 日) 圓滿舉行，全場爆滿，鄭俊弘、何雁詩、鄧兆尊等名人捧場。演唱會一開場尹光光哥身穿橙色西裝又唱又跳，以快歌Medley包括《廟街》、《大笪地》、《十四座》、《數波波》、《荷蘭銀行支票》、《馬殺雞》和《你阿媽大減價》揭開了全晚演唱會的序幕。

尹光大騷語言天份，大唱《猛龍特警隊》的日文版，他問大家：「大家High唔High 呀？我已經有十四年冇喺紅館開個唱喇，喺91年代試過紅館一年內舉行三次個唱，以往演唱會同而家好唔同，以往演唱會係『個人演唱會』，即大概當中至少有三十首歌左右係歌手嘅歌，但時而世易，你可以唱好多人哋嘅歌。今晚演唱會名為《尹光Wan K宇宙巡邏演唱會》，點解尹光變成了Wan K? 我本身姓尹，英文名叫Jackson，但有位紅歌手也叫Jackson Wang、其實係他同我。今晚大家非常之High，要多謝大家外，都要多謝AI，因為好多個月前，當我由外地返香港時大家都講緊『AI 尹光』，原來AI意思係模仿，任何人唱咗一首歌後，再經過電腦而變成我把聲，今晚大家都有機會學我把聲。」之後尹光和現場觀眾玩AI互動，包括作為現場觀眾的何雁詩也有參與並即場以AI技術演繹了《雪姑七友》。

「AI尹光」曾獻唱了姜濤及林家謙的歌曲，今次真‧尹光都有唱《Dear My Friend》及《一人之境》，別有一番風味，「蝦頭」楊詩敏及連詩雅出場跟光哥合唱了《鐵血丹心》，還秘密地帶了光哥的兒子和孫女到台上見他，令他非常驚喜。光哥的兒子原來同光哥「餅印」一樣，而孫女則穿上一身公主裙，非常可愛，更向爺爺獻吻。

之後光哥便憑歌寄意，以三首經典歌包括《獅子山下》、《浪子心聲》及《小李飛刀》懷緬過去，也要多謝他爸爸的教誨：「求名、求利、求己、不求人」，最後在紅館全場歌迷開了手機燈，成為星海般的。

接著光哥便和來自「小薯茄」的FINALLY及「試當真」的一眾Youtuber合唱多首他的經典金曲如《荷里活》、《數毛毛》和《一個黐膠線的少年》 ，最後在全場觀眾一起站立揮動螢光棒伴唱下獻唱了《小你阿爸》，將現場氣氛亦推至極點。在Encore部份，光哥的近期大熱作品《Dear Myself》終於千呼萬喚始出來，在完場播放的工作人員名單短片中更出現了如彩蛋般的張敬軒和林家謙的打氣視頻。光哥在完 show後接受媒體訪問時表示：「為咗今次個唱做咗好多預備工夫，但睇到現場觀眾咁熱情反應都覺得係值得，之前好多主辦單位搵我喺紅館開個唱，因為壓力太大所以冇答應，但如果唔係『AI尹光』熱潮，我都唔會再接紅館show，今次紅館個唱非常有挑戰性，因要唱其他年青歌手嘅歌，亦係最開心嘅一次，非常有挑戰性，當然孫女出現令我最驚喜。」