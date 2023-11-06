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06/11/2023

FX MONDAY｜美債息料見頂 匯市部署時機到？ | 內地10月經濟數據將出爐 人民幣見底回升？

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嘉賓：東亞銀行財富管理處首席投資策略師　李振豪

 

　　美國上周公布10月非農就業數據，職位增長差過市場預期，惟10月有針對三大汽車製造商的罷工，對職位增長影響有多大？本月數據回落能否代表美國勞工市場有降溫跡象？美國十年期債息回落至4.59水平，僅為短期趨勢抑或反映美國債息已經見頂？美滙指數(DXY)勢必回落？歐元區10月通脹跌幅超出預期，跌至逾兩年低位，市場預計最快於4月減息，如何判斷歐羅(EUR)下年走勢？內地本周將會公布多項10月經濟數據，不過內房債務問題未解決，預計經濟疲弱情況難有改善？加上中美國債息差仍有差距，息差吸引力不足，難刺激人民幣(CNY)需求？惟人民幣下跌幅度有限？

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/Z9L6_dB-9r0

 

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