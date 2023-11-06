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06/11/2023

辦公室政治 | 職場常見搵笨事件！你年紀輕升職怕害了你？你升職有人工加我卻沒有？上司的語言偽術你領教過嗎？

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  • 潘少權

    潘少權

    資深傳媒人，為香港免費報章《晴報》創刊總編輯；曾擔任美國《讀者文摘》亞洲區中文版總編輯，負責香港、內地、台灣和東南亞出版工作。此前，在職香港經濟日報集團時為《經濟日報》副總編輯，兼任經濟日報出版社副社長，並主編《ezone》和《置業家居》等雜誌。他又是多本暢銷書，如《九七日誌之當年今日》、《駕車郊遊指南》、《百年智慧•管理經典》、《一分鐘管理》的作者。曾在中資、華資、歐資和美資公司工作，閑時外遊，喜歡讀書。

    辦公室政治

    本欄每周一更新

　　「你年紀太輕，升了你職，可能害了你，所以還是慢一點好。」說的人苦口婆心，一臉誠懇，像大姐姐般讓這個小妹妹感到絲絲温暖。

 

　　事實是她真的太年輕了。30歲不到，就已經做了一間跨國公司的部門主管，若再升一級就是部門總監。在行內，10-15年以上年資可是不成文的規定。

 

　　她以為上司對她真的好，所以叫她做甚麼也任勞任怨。每晚11、12點放工是平常事，星期六、日也會返回公司加班做報告。

 

　　最後她還在公司附近租了屋，方便返工。

 

　　上司知道後更加肆無忌憚的把工作交給她。當然，她是行的，創意、管理、效率都令人信服。這正正是她不斷升職加薪的理由。

 

　　工作愈來愈多，擔子愈來愈重，表現亦愈來愈好，自然對自己的前途特別關注。但上司每一次都以她年紀輕，是個「o靚妹」這個理由搪塞敷衍她。

 

　　三年過去，她已經32歲了，她開始懷疑上司是否找藉口推搪她。卒之上司加了她一個在她看來是一種侮辱的人工，而上司說你比我好，我升了職也沒有加人工。她雖然半信半疑，但是也接受了這個現實。

 

　　直到一天，上司說漏了嘴，跟其他人說之前升職加了70%人工。她終於如夢初醒。

 

　　辦公室內有許多這樣的人，他們自己得了公司最多的金錢資源，對同事卻苛刻無比。

 

　　曾經接收一個部門，和每個同事見面時都會問一問他們對公司的期望等，有個員工甚麼也沒有說，而且充滿敵意。

 

　　之後把他的履歷拿來一看，以他的資歷不應該只是個高級記者；即使是，人工也應該有兩萬多，但他兩萬也不到。

 

　　好生奇怪，找他的直屬上司來了解一下。原來他在另一家報館當副採主，因公司結業，找工作很久。轉來我們這間公司時，當時負責決定請人的副總認為這是壓價良機，於是只給他一個高級記者職銜，給他兩萬不到的人工。也怪不得他對我充滿敵意，不把我這個新老總放在眼內了。

 

　　當然這個員工亦有他的缺點，就是怎麼可以對新上司態度惡劣，而且之後亦發現他工作上有不盡責的時候。

 

　　但不管怎樣，辦公室內要做到公正嚴明，不能「搵同事笨」，對優秀員工要給他應得的人工。

 

 

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