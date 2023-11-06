彩虹邨傳年底公布重建！最美屋邨6件被遺忘事情！樓宇街道顏色命名/ 攞過建築獎/ 邨內名店食懷舊菜MIRROR MV取景地

「香港最美屋邨」之一的彩虹邨近年憑七彩顏色的招牌外牆及球場，成為香港具地標性打卡勝地，打開 Instagram 搜尋「#彩虹邨」，其相片多到看不完，受歡迎程度爆燈。近日卻傳出消息，政府有意把這條具 60 年歷史的彩虹邨分期清拆重建，不只籃球場，在這裏屹立逾半世紀的屋邨老店，甚至歷史痕跡或會隨重建而消失。今次為大家整理你可能不知道的彩虹邨 6 件事，由彩虹邨的命名、得獎建築設計，講到如何成為打卡勝地，回味這條可愛屋邨。

（圖片來源︰unsplash）

彩虹邨重建｜01 點解叫彩虹邨？

相傳早在香港開埠前，有人已經聚居在九龍不同角落，後來這些古村被歸納為「九龍十三鄉」。彩虹邨的所在地段正正屬於當時的「沙地園鄉」，該地本來是一大片面向啟德機場及維港的農地，因每次雨後，海面折射陽光便出現一道彩虹，於是設計新公屋時也特意加入了這元素，把樓宇外牆漆成七彩顏色，並命名為「彩虹邨」。

（圖片來源︰wikipedia）

下一頁︰屋邨樓宇至街道都用顏色取名！攞過咩建築獎？