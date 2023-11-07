  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
快樂退休
陶冬天下缸邊隨筆市場最熱點我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略趣味投資法Make Money經濟不停學親子理財生財有道教材攻略。學得要精
關鍵字：買樓 退休 理財 人民幣 通脹 A股 年金 加密貨幣 新股 中國恒大

07/11/2023

趁仍清醒、煞停自己

#退休 #美國 #以色列 #總統大選 #拜登 #特朗普 #政治
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 曾智華

    曾智華

    曾智華，資深傳媒全面手。退休前為香港電台節目創作總監。八十年代開始獲選最受歡迎節目主持，直至2014年退休為止。隨即「轉跑道」，專攻慈善活動及變身KOL 。目前每天溜覽其Fan Page 「Luke Sir 曾智華」者，數以十萬計。近年著作包括《快樂退休》及《有盈退休》。

    快樂退休

    每周更新

　　從事傳媒工作幾十年，見盡不少政壇及官場中人，一般來說，都只懂上不懂落，只懂拼命抓權而不懂適時放權。結果？你估你是神乎？

 

　　民主國家，當然是選民以選票趕你下台；不民主國家，就展開激烈內鬥。

 

科技飛躍發展，互聯網滲透面廣，真假已再難分。

 

　　不過，近年科技高速發展，互聯網及人工智能興起，製造民意已易如反掌。只要有大量金錢或操控性權力，自然有政治游說專家設計出百萬計的網上民意，為你打鑼打鼓，搞到 「假象贏真象」。

 

　　故此，近年民主國家的領袖「當選」，間中都有假假哋的成分。（請不要叫我與逐個國家比較！）

 

以科網製造及操控民意，已變成「正常策略」。

 

　　可能正因如此，民主國家的老人政治，近年急速抬頭，因薑是老的辣，熟練政客，早與大財團有千絲萬縷關係，可以眉來眼去，大把錢留人，點都好過畀新人上台，又要由頭「買」過。

 

　　只是，相信大家都覺得，咁搞法，除咗日日睇國際新聞極不順眼，對整個世界的發展也冇乜好處。

 

單論近日出鏡最多的三個人物：
　
　　（一）以色列總理內塔尼亞胡，經已74歲，佢在以色列，正老牌政客，1996年開始做總理，斷斷續續15年。初上場時，滿滿信心，風華正茂，神采飛揚，支持者眾。不過，做吓一任，做吓又一任，明顯見到相格眼神日趨陰沉，兼且，從不栽培接班者，只一屆又一屆霸住總理位唔放，用盡一切權術，自然，國內反對聲音日比日多。如今因哈馬斯突襲，被國內群起攻擊其情報失誤，頻頻砌佢，點收科，未知。

 

由風華正茂受群眾擁戴，到戀棧權位四面樹敵，乃內塔尼亞胡的最佳寫照。

 

　　（二）美國總統拜登，一周後便81歲了。每次亮相，總叫人抹一把汗，腳步浮浮震震吓，明顯有善忘症（初期痴呆？）。無論見任何國家領袖或公開講話，冇「貓紙」就死得。如此狀態，仍然意圖繼續延任總統位，死攬權力不放，這個是佢個人意願，驚落台被特朗普「搞」，定係操控美國政壇神秘力量（Deep State）的決定？難明。美國曾經是開放自由活力十足的「年輕國家」，乃全球有志之士嚮往的天堂。如今，由一個隨時企唔穩仆倒的總統掌權，佢入政壇50年，2009年開始至今，有冇栽培過接班人呢？好似冇喎，正常嗎？

 

近兩年不少人問：「美國再冇能者乎？」因大家都覺得一個不停跌倒、忘言的老者仍欲再選總統，美國人怎可能覺得安然？

 

　（三）美國前總統特朗普。呢個77歲的阿爺級政客，更離譜，不只毫無禮貌及decency，更口出狂言。上周不知有意或刻意漏出消息，若然一旦當選，必定整、搞及郁（我用廣東俗語形容佢的意圖）所有政治對手。明目張膽，將法律及權力「武器化」，成何體統？

 

特朗普的出現，令全球及美國內部政治秩序起了質的變化。

 

　　小弟50年前也曾受美國大學教育，但目睹經過半世紀，呢個本來是模範的大國被一群毫無廉恥的政客搞到如此地步，真真扼腕嘆息。

 

　　人貴自知，一切權力慾，若不懂趁清醒時有序地煞停，最終必累人累己，留下污名，小至普通機構，大至國家，皆如是！

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet全新YouTube頻道「健康好人生」，助你實現健康好人生！► 立即訂閱

我要回應

更多快樂退休文章

你可能感興趣

#退休 #美國 #以色列 #總統大選 #拜登 #特朗普 #政治

更多財智文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet chill賞你】「Realising Our New Central Harbourfront x AI 企劃」 星級禮遇

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

YouTube頻道大革新 立即訂閱全新生活健康頻道！

etnet.com.hk